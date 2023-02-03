法拉利2022年獲利創新高 出貨量2位數成長

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（中央社米蘭2日綜合外電報導）義大利豪華車廠法拉利（Ferrari）今天發布2022年財報，結果相當「優異」，淨利創下空前新高，訂單也出現2位數成長率。法拉利還預測，未來一年也會大豐收。

法新社報導，法拉利表示，2022年出貨量較前一年成長18.5%，達到1萬3221輛，淨利則增長12.7%，達到空前新高的9億3900萬歐元（約新台幣304億元）。

2022年法拉利的銷售額更是成長19.3%，達到50億9000萬歐元，符合各界預期。法拉利股價今天在米蘭股市盤中應聲勁揚，一度飆漲5.6%至243.20歐元。

法拉利執行長維納（Benedetto Vigna）表示：「去年以優異的財務業績作收。這些數據為2023年甚至會出現更強勁的表現提供基礎，歸功於我們產品在世界各地的需求持續暢旺。」

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法拉利指出，2022年成長動力來自Portofino M與SF90等車款熱銷。歐洲、中東和非洲地區仍是法拉利主要市場，2022年出貨量接近5500輛；中國大陸、香港和台灣合計出貨量則激增72.6%，美洲地區出貨量則成長21.8%。

法拉利預測，到了2026年全年銷售額將成長至67億歐元，法拉利冀望部分透過在此之前推出15種新車款，來達到這項目標。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1120203