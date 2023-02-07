拜登將發表國情咨文 展現重建美國經濟拚連任

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統拜登明天將發表國情咨文，預料將語帶樂觀以提振國內低迷氣氛，不僅展現他為重建美國經濟所做的努力，也為2024年競選連任奠定基礎。

法新社報導，在經歷兩年努力擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、結束長達20年的阿富汗戰爭、西方國家對俄羅斯入侵烏克蘭展開反制，以及美國政治局勢的極端緊張後，拜登自認為有很多值得慶祝的事情。

拜登今天說：「我想和美國人民談談，讓他們知道事態的發展－現在正發生什麼，還有我期待做什麼。」

拜登將在國會山莊向國會全體成員、近乎全數資深政府成員和廣大電視觀眾發表談話，而經濟在疫情後展現強勁復甦、失業率降到50年來新低的消息使他深受鼓舞。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說：「這是一位非常樂觀的總統。」

不過美國戰機4日擊落中國偵察氣球的重大事件，也使美中關係的不穩定性籠罩拜登政府。

另外，拜登在國內也有麻煩，兩項最新民調顯示，有過半的選民不希望80歲的拜登在2024年尋求連任。

拜登週末在總統渡假地大衛營（Camp David）與高層顧問和講稿撰寫者一起修改國情咨文講稿。尚皮耶說，他們已經寫了好幾週，但「直到最後一刻」還在調整。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1120207