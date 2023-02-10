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如何過西洋情人節 印度政府籲擁抱牛

2023/2/10 13:01（2/10 13:46 更新）
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（中央社記者林行健新德里10日專電）西洋情人節快到了，印度動物福利委員會最近發布通告，呼籲民眾把這一天當作「抱牛日」，給牛一個愛的抱抱。這個建議見光後立刻引起網民正反兩面意見，一些惡搞圖片也開始流傳。

隸屬於印度漁業畜牧暨乳品部的動物福利委員會，6日在官網發布通告，形容牛是印度文化及鄉村經濟的骨幹，哺育了人們的生命，也因此很多印度人也視牛為母親。

通告接著抨擊，印度的吠陀傳統幾乎因為西方文化的影響而瀕臨滅絕，而西洋情人節正是西方文明對人類的迷惑。

通告稱，擁抱牛可帶來情感慰藉，也會讓人增添快樂，「因此，所有的愛牛人士可以把2月14日當作『抱牛日』，莫忘母親牛的重要，讓生命充滿快樂與正能量。」

本來動物福利委員會並不是熱門的單位，平時也沒什麼人注意它的通告，但這次卻有民眾把通告公布在網路上，引起網友熱烈反應。

有網友對通告內容深感認同，貼出自己抱著牛的照片，但也有網友貼出惡搞照片，把鐵達尼號經典船頭擁抱照的蘿絲換成牛，以及跪著向牛求婚等。

在印度，牛因為分泌奶汁養活無數人而象徵母性，加上在古老傳說中，牛是大神濕婆（Shiva）的座騎，因此印度人對牛相當崇敬與愛護。

雖然印度社會基本上仍然保守，但年輕人已開始接受西方文化，包括慶祝耶誕節和西洋情人節。

但根據印度媒體報導，部分激進印度教民族主義人士還是會破壞商家的情人節海報，甚至會辱罵在街上手牽手或有親密舉動的情侶，藉以「恢復善良風俗」。但這樣的情況通常不會發生在大城市。（編輯：高照芬）1120210

印度人愛牛，常在街頭餵牛及摸牛，印度德里台灣商會會長陳寶東（右）也入境隨俗。中央社記者林行健德里攝 112年2月10日
印度人愛牛，常在街頭餵牛及摸牛，印度德里台灣商會會長陳寶東（右）也入境隨俗。中央社記者林行健德里攝 112年2月10日
#印度
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