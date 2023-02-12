更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

賽普勒斯總統決選 2外交官拚高下結果難料

2023/2/12 20:13（2/12 21:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
賽普勒斯12日舉行總統大選決選，由克里斯托多里底斯（右）、馬羅伊安尼斯（左）這2位外交官出身的候選人一較高下。（右圖取自facebook.com/christodoulides2023，左圖取自facebook.com/amavroyiannis）
賽普勒斯12日舉行總統大選決選，由克里斯托多里底斯（右）、馬羅伊安尼斯（左）這2位外交官出身的候選人一較高下。（右圖取自facebook.com/christodoulides2023，左圖取自facebook.com/amavroyiannis）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社賽普勒斯首都尼柯希亞12日綜合外電報導）地中海國家賽普勒斯今天舉行總統大選決選，由克里斯托多里底斯、馬羅伊安尼斯這2位外交官出身的候選人一較高下，當地媒體稱這次選舉的結果宛如謎題。

路透社報導，49歲的克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）曾任外交部長；66歲的馬羅伊安尼斯（Andreas Mavroyiannis）曾在跟土耳其裔賽普勒斯人和談時，擔任主要協商人員，還擔任過賽普勒斯常駐聯合國代表。

大約56萬1000名希臘裔賽普勒斯人具有投票權。投票所已於格林威治時間5時開放，將於16時關閉，預料當局會在18時前宣布當選人。

在5日的首輪選舉中，克里斯托多里底斯以些微差距領先馬羅伊安尼斯，兩人雙雙進入決選。右翼執政黨民主大會黨（DISY）領導人尼奧斐托（Averof Neofytou）則落居第3，無緣決選。

闖進決選的兩名候選人都聲稱自己是獨立候選人，克里斯托多里底斯獲得一些中間派和中間偏右派政黨支持，馬羅伊安尼斯則有左翼的勞動人民進步黨（AKEL）相挺。

DISY本週說黨員應憑良心投票後，馬羅伊安尼斯聲勢提高。克里斯托多里底斯曾是DISY黨員，但他脫黨參選令黨內高層不滿。

DISY重要黨員紛紛出面表態自己支持的人選，賽普勒斯「自由報」（Phileleftheros）形容今天的選舉結果宛如猜謎。

賽普勒斯現任總統是DISY黨員阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades），依法他不得角逐第3任期。他曾說自己支持黨的路線，但外界盛傳他希望黨支持克里斯托多里底斯。

下一任賽普勒斯總統將面臨的問題包括：與土耳其裔賽普勒斯人的統一談判陷入僵局、通膨飆漲衍生的勞動爭議、貪腐醜聞餘波、不法移民數量激增等。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120212

#克里斯托多里底斯
#賽普勒斯
#馬羅伊安尼斯
延伸閱讀
賽普勒斯觀光漸復甦 俄旅客因侵烏制裁遽減數百中國富商獲賽普勒斯國籍 含多名人大政協北賽普勒斯排球隊土耳其參賽 孩童遇強震下落不明土耳其百年強震 賽普勒斯有感
克里斯托多里底斯
賽普勒斯總統大選 前3名候選人競爭激烈料須決選
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族