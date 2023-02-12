賽普勒斯總統決選 2外交官拚高下結果難料

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賽普勒斯12日舉行總統大選決選，由克里斯托多里底斯（右）、馬羅伊安尼斯（左）這2位外交官出身的候選人一較高下。（右圖取自facebook.com/christodoulides2023，左圖取自facebook.com/amavroyiannis）

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（中央社賽普勒斯首都尼柯希亞12日綜合外電報導）地中海國家賽普勒斯今天舉行總統大選決選，由克里斯托多里底斯、馬羅伊安尼斯這2位外交官出身的候選人一較高下，當地媒體稱這次選舉的結果宛如謎題。

路透社報導，49歲的克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）曾任外交部長；66歲的馬羅伊安尼斯（Andreas Mavroyiannis）曾在跟土耳其裔賽普勒斯人和談時，擔任主要協商人員，還擔任過賽普勒斯常駐聯合國代表。

大約56萬1000名希臘裔賽普勒斯人具有投票權。投票所已於格林威治時間5時開放，將於16時關閉，預料當局會在18時前宣布當選人。

在5日的首輪選舉中，克里斯托多里底斯以些微差距領先馬羅伊安尼斯，兩人雙雙進入決選。右翼執政黨民主大會黨（DISY）領導人尼奧斐托（Averof Neofytou）則落居第3，無緣決選。

闖進決選的兩名候選人都聲稱自己是獨立候選人，克里斯托多里底斯獲得一些中間派和中間偏右派政黨支持，馬羅伊安尼斯則有左翼的勞動人民進步黨（AKEL）相挺。

DISY本週說黨員應憑良心投票後，馬羅伊安尼斯聲勢提高。克里斯托多里底斯曾是DISY黨員，但他脫黨參選令黨內高層不滿。

DISY重要黨員紛紛出面表態自己支持的人選，賽普勒斯「自由報」（Phileleftheros）形容今天的選舉結果宛如猜謎。

賽普勒斯現任總統是DISY黨員阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades），依法他不得角逐第3任期。他曾說自己支持黨的路線，但外界盛傳他希望黨支持克里斯托多里底斯。

下一任賽普勒斯總統將面臨的問題包括：與土耳其裔賽普勒斯人的統一談判陷入僵局、通膨飆漲衍生的勞動爭議、貪腐醜聞餘波、不法移民數量激增等。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120212