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俄軍發動新飛彈攻勢 烏克蘭西部傳出隆隆爆炸聲

2023/2/18 20:44
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（中央社基輔18日綜合外電報導）隨著烏克蘭面臨俄羅斯新一波飛彈攻勢，烏克蘭西部赫梅利尼茨基州政府官員表示，當地通報兩起爆炸。基輔當局為預防俄軍對電網發動攻擊，已對多處實施限電措施。

赫梅利尼茨基州（Khmelnytskyi）州長表示，位於基輔以西274公里的赫梅利尼茨基市聽到兩起爆炸。

就在今天上午烏克蘭全國發布空襲警報不久後，烏克蘭南部和東部多州當局警告，可能會實施預防性停電措施，以降低俄軍可能的空襲對電網造成的破壞。

莫斯科入侵烏克蘭即將屆滿週年。俄軍去年10月起鎖定烏克蘭的能源網路發動大規模攻擊。

烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長吉姆（Vitaly Kim）上傳照片到通訊軟體Telegram，照片中似乎是散落一地的飛彈碎片。

他說，這可能是烏克蘭防空飛彈碎片，顯示俄軍至少一枚飛彈遭擊落。

他在Telegram發文說：「我們可以說，擊落飛彈的成績已經揭曉。」

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在慕尼黑安全會議上表示，基輔當局奮力抵抗俄軍入侵之際，盟國必須加倍努力對烏克蘭提供軍事援助。

范德賴恩在會議上說：「我們必須加倍努力，我們必須持續提供真正的大規模援助，這樣蒲亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統）的帝國主義計畫才會徹底失敗。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1120218

#烏克蘭
#俄軍
#Telegram
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