韓國鬆綁對中國旅客限制 3月起入境不必採檢

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）韓國政府今天宣布，自3月1日起鬆綁對來自中國入境旅客的防疫規範，屆時將不必在入境後再次接受COVID-19的PCR檢查。同日並解除班機只能降落仁川機場的限制。

韓國中央災難安全對策本部說明，考慮韓國境內近期疫情，加上中國入境旅客陽性率降至0.6%，當局判斷可進一步鬆綁防疫規範；入境前採檢及強制登錄Q-CODE等措施則延長實施至3月10日，將視後續狀況決定是否調整。

自1月2日至2月20日零時為止，自中國入境旅客共7萬6168人次，其中約1.3萬持短期簽證的外籍旅客陽性率累計6.2%，19日單日陽性率已降至0.6%。

先前因中國疫情快速擴散，韓國政府自1月初起要求從中國入境旅客入境前後都必須採檢，並對中國公民停發短期簽證，引起中方不滿，進而對韓國旅客採取類似措施。

韓方2月11日起恢復對中國公民核發短期簽證，中方也在18日恢復簽證作業。

隨著檢疫放寬，自中國飛往韓國班機2月底也將從目前的每週62班增至80班，3月進一步增至100班。

韓國每日平均確診人數已連續8週下降，至上週降到每日平均1萬1599人，較前一週減少14.4%，重症人數也時隔7個月降至200人以下。（編輯：韋樞）1120222