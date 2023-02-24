俄侵烏週年 中國學者：美國最獲益俄國深陷耗損

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（中央社台北24日電）俄侵烏屆滿週年，中國學者分析，美國因這場戰爭在政經方面最獲益，俄國則因深陷戰場泥淖而持續被消耗與牽制，恐將喪失世界一流大國地位，這是俄羅斯最大的戰略損失。

去年2月24日，俄羅斯藉口「特別軍事行動」揮軍入侵烏克蘭至今屆滿一週年，這場堪稱自第二次世界大戰以來歐洲最激烈的軍事衝突，至今戰火仍熾。

中國媒體每日經濟新聞23日報導，中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中俄人文交流研究中心執行主任王文接受專訪表示，目前是國際社會自1945年以來離第三次世界大戰最近的時刻。

他說，俄烏戰爭顯然朝持久化方向發展，美俄雙方的軍事緊逼正螺旋上升，導致當前國際安全形勢急劇惡化。

王文表示，俄羅斯未來相當長一段時間勢必與西方交惡，吸引外資與先進技術、對外貿易與交流等都將嚴重受阻。

即因如此，他說，俄羅斯長期深陷烏克蘭戰場的消耗與牽制，極可能喪失世界一流大國的地位，這是俄羅斯最大的戰略損失。

王文表示，美國可說是最顯著的戰略與經濟獲益者，其中在戰略利益方面，美對俄採「離岸制衡」（Offshore balancing）的戰略奏效，不費一兵一卒，僅以數百億美元的軍援達成以烏制俄、以俄壓歐的三方平衡。

王文表示，於是美國總統拜登（Joe Biden）政府得以擺脫上屆總統川普（Donald Trump）政府標榜的美國優先外交政策，並中止了歐洲藉由進口俄國能源「和俄脫美」，彌補與北大西洋盟邦的嫌隙。

至於在經濟利益方面，他說，美國軍火商短短一年股價漲幅逾50%又消耗了大量庫存，同時美國石油與天然氣輸歐的獲利，更比俄國高50%甚至一兩倍，並且沒收俄羅斯逾6000億美元（約新台幣18兆）的海外資產。

王文表示，但戰爭沒有純粹的贏家，都須承受不同的苦果。俄烏兩國兄弟相殘，導致雙方數以萬計的士兵喪命，最大的受難者是烏克蘭民眾，約500萬烏克蘭人淪為難民，家園被摧殘。

他說，歐盟被迫減少進口俄羅斯廉價能源，只能轉向美國採購卻要價不菲而重創自身經濟，美國則是受戰爭波及，面臨嚴峻的通貨膨脹。

王文表示，儘管當前國際社會全力呼籲和平、勸和促談，但聯合國、20國集團（G20）、國際貨幣基金（IMF）、糧農組織（FAO）等全球治理機制面對這場戰爭導致的衝擊，顯得心有餘而力不足。

他說，當務之急務必想盡辦法促雙方停火，才能減少不必要的人員傷亡，也才能減少因衝突引發的各類國際災難如難民、糧荒、污染等。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120224