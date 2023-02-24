太平洋島國論壇秘書長 台灣邦交國諾魯明年接任

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（中央社雪梨24日綜合外電報導）「太平洋島國論壇」18個成員國今天同意，論壇的最高外交職位秘書長一職，明年起將交由台灣的邦交國諾魯（Nauru）前總統瓦卡擔任。

路透社報導，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）正在斐濟舉辦會議，成員國在會中決心團結一致對抗氣候變遷與因應超級大國的競爭，同時決定將就日本計劃排放福島核電廠廢水至海洋一事，與日本專家及國際原子能總署（IAEA）展開更多會商。

部分島國擔心廢水恐損害漁獲量，但東京當局堅稱不會造成危害。會中同意在此議題上必須用「科學和數據」來主導政治決定。

下屆論壇主席將由庫克群島（Cook Islands）擔任，會中並同意由諾魯前總統瓦卡（Baron Waqa）於2024年起接任太平洋島國論壇秘書長。

諾魯是台灣邦交國，瓦卡過去更曾與中國外交官言語交鋒。

台灣的14個邦交國中，目前有4個是太平洋島國論壇成員。

庫克群島總理布朗（Mark Brown）在記者會被問及中國議題時表示，對於債務負擔日益沉重的太平洋島國而言，恢復經濟繁榮相當重要。

他說，「我們將向所有發展夥伴尋求協助，看他們能否給予幫助，確保我們這些太平洋島國經濟活動復甦」。

太平洋島國領袖在斐濟會面，也正式讓吉里巴斯（Kiribati）重新加入論壇。

吉里巴斯位於太平洋中部，戰略位置重要，去年7月宣布從成立51年的太平洋島國論壇退出，但今年1月改變心意，宣布重新加入。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1120224