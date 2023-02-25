孟買台商會長曾小莉：台印可加強時尚文化交流

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僑務諮詢委員曾小莉（左）24日晚間受邀參加印度知名服裝設計師冬格瑞（Anita Dongre）（右）孟買旗艦店開幕派對。（曾小莉提供）中央社 112年2月25日

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（中央社台北25日電）印度孟買台灣商會會長、僑務諮詢委員曾小莉，昨晚受邀參加印度知名服裝設計師旗艦店的開幕酒會，為台灣進行國民外交。她指出，「時尚文化」也可以是台灣和印度之間加強交流的領域之一。

印度頂級服裝設計師冬格瑞（Anita Dongre）在孟買的首間大型旗艦店24日晚間開幕，店面是一棟重新翻修的歷史遺產建築物，曾小莉和英、美、德與西班牙等多國的總領事，一同受邀參加開幕酒會。

冬格瑞在20多年前白手起家，作品充滿印度傳統風，現已開設1000多家服飾店，包括美國紐約在內，美國前總統川普（Donald Trump）之女伊凡卡（Ivanka Trump）、英國王妃凱特（Kate）都曾穿過她的作品。

曾小莉說，參加此類活動能為台灣做到國民外交，很有意義，也希望未來能將印度設計師的作品及藝術創作介紹給更多台灣人，讓台灣能從更多角度欣賞印度文化。

她也向前來印度投資設廠的台商提出建議，參加印度社交活動是很重要的一環，認識當地時尚品牌也會對融入當地社交圈有幫助。

曾小莉於1999年因商務來往與印度結緣，2004年定居孟買，成為印度媳婦。（編輯：張芷瑄）1120225