莫斯科控華府施壓 意圖破壞俄非峰會

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯塔斯社（TASS）引述俄國副外交部長表示，美國向非洲國家「施以空前壓力」，意圖破壞計劃中的俄非峰會。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）7月將在聖彼得堡（St. Petersburg）召開第二屆俄非峰會，意在拉攏非洲國家爭取支持。俄羅斯自一年前全面入侵烏克蘭以來，遭到西方國家抵制。

國營的塔斯社引述俄國副外長鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）再度指控西方集體發起行動，孤立莫斯科。

鮑格達諾夫告訴塔斯社：「美國及其盟友正從事一項空前行動，在政治和經濟上孤立俄羅斯，其中包括破壞（預定）在聖彼得堡舉行的第二屆俄非峰會。」

鮑格達諾夫說：「自特殊軍事行動展開以來，西方集體對非洲國家擴大施壓，揚言實施制裁和結束金融和人道援助。」

莫斯科稱俄羅斯入侵烏克蘭是「特殊軍事行動」。基輔和其西方盟友則稱這是侵略土地的帝國主義行為。

俄羅斯尤其積極拉攏非洲國家，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）繼去年中出訪非洲之後，今年以來已二度訪非。

南非和俄羅斯與中國舉行了期10天的聯合軍事演習。而俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）派遣傭兵前往馬利和中非協助當局打擊反抗軍。

在中俄的非洲影響力日增下，美國總統拜登2022年在華府舉行美非領袖峰會，鞏固和非洲大陸國家的聯盟關係。

鮑格達諾夫砲轟華府「憑空捏造」指控莫斯科試圖讓非洲大陸糧食短缺或提高燃料價格。但他並未提出證據佐證。

西方已針對俄國入侵烏克蘭實施數波制裁，歐洲聯盟也對俄實施制裁，並在今天通過最新制裁措施。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1120226