更多編輯台推薦新聞：
影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位
運動

影片／經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位

ChatGPT加速AI晶片運算 美台握關鍵供應鏈卡中國脖子
產經

ChatGPT加速AI晶片運算 美台握關鍵供應鏈卡中國脖子

NCC首度揭密高頻電波監測站 天線陣列有如神秘麥田圈
生活

NCC首度揭密高頻電波監測站 天線陣列有如神秘麥田圈

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

善待動物 印度神廟改用機器象敬拜

2023/2/27 17:21（2/27 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里27日專電）響應減少動物虐待行為，印度南部克勒拉省（Kerala）一座印度教廟宇在印度善待動物組織（PETA India）的支持下，啟用機器象進行宗教儀式，獲得許多民眾支持。

身高10.5英尺（約3.2公尺）、重800公斤的機器象「拉曼」（Irinjadapilly Raman），昨天在克勒拉省特里蘇爾縣（Thrissur）的黑天廟，代替真象執行宗教儀式。

「拉曼」可以承載4人，頭、耳、眼、鼻和尾都可活動，據信這是印度首次以機器象完成宗教儀式。

在克勒拉省，大象常被用於載廟方人員和神像遊街，或是在廟裏進行敬拜儀式，牠們會被指示在神像前的地毯跪下，然後由廟方人員在額頭畫上吉祥符號及披上彩衣，儀式通常伴隨著震耳欲聾的鼓聲。

這頭機器象是由印度善待動物組織和影星德魯沃杜（Parvathy Thiruvothu）共同捐贈。黑天廟為響應善待動物的呼籲，同意以後在宗教節慶都以機器象進行相關儀式。

印度善待動物組織說，動物在訓練過程多會受到虐打或懲處，如今人們透過科學研究，已經得知動物的感受，現在正是停止虐待行為的時刻。

大象被人類囚養後行為會出現異常，採取激烈動作試圖掙脫束縛，甚至發狂攻擊人類及其他動物。資料顯示，過去15年間，克勒拉省已傳出多起被囚養的大象襲擊事件，計526人因而死亡。

以克勒拉省最常被用於宗教儀式的大象拉瑪昌卓（chikkattukavu Ramachandran）為例，牠已被囚養40年，這段期間殺害10人和另3隻大象。

印度善待動物組織希望有更多廟宇響應呼籲，改用機器動物進行宗教儀式，讓動物可以回歸棲息地，重啟自然生活。（編輯：陳惠珍）1120227

#拉曼
#印度善待動物組織
#印度
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族