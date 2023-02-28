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俄軍圍攻巴赫姆特 烏軍指揮官：情勢極度緊張

2023/2/28 18:27（2/28 18:47 更新）
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圖為25日巴赫姆特一名烏克蘭軍人坐在裝甲車內。（路透社）
圖為25日巴赫姆特一名烏克蘭軍人坐在裝甲車內。（路透社）
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（中央社烏克蘭頓內茨克州28日綜合外電報導）俄羅斯部隊加強攻勢，圍攻烏克蘭城市巴赫姆特（Bakhmut）之際，烏軍地面部隊指揮官今天表示，當地情勢「極度緊張」。

路透社報導，俄軍企圖切斷烏克蘭部隊對巴赫姆特的補給線，逼迫他們投降或撤退。一旦成功，將是俄軍1年多來首次重大軍事斬獲，將替俄軍攻下烏克蘭頓內茨克州其他未被占領的城鎮開路。

烏克蘭地面部隊指揮官一級上將瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）說：「儘管損失慘重，敵人仍投入了準備最充分的瓦格納部隊，他們正試圖突破我軍防線並包圍巴赫姆特。」

烏軍稍早表示，俄軍已經加強在巴赫姆特地區的軍力，並對周遭的村莊聚落發動砲火攻擊。

烏軍今天表示：「過去一天來，我軍擊退逾60次敵軍攻擊。」烏軍指的是在巴赫姆特和附近的烏東地區。烏軍還擊退了攻擊巴赫姆特北方亞吉德涅村（Yadhidne）和柏克希夫卡村（Berkhivka）的俄軍。

烏克蘭軍事分析家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）指出，俄軍已強行打通亞吉德涅村和柏克希夫卡村之間的通道， 企圖切斷往西通往查西夫雅爾鎮（Chasiv Yar）道路。

日丹諾夫在評論影片中說：「唯一可以說仍在烏軍控制下的地區只有巴赫姆特南部。其他所有地區，局勢難以預測。前線在哪都很難說。」

隨著春天降臨氣候轉趨溫暖，地面結冰開始融化，頓內茨克州的烏克蘭士兵在泥濘的壕溝中待命。」

59歲的烏軍前線多管火箭砲兵連指揮官麥柯拉（Mykola）說：「雙方都待在原來的位置，因為春天意味著泥濘，部隊難以前進。」

春季融冰過速，道路有時會成為河流，原野成了沼澤，四處一片泥濘，依照過去的歷史經驗，融冰足以破壞軍隊在烏克蘭和俄羅斯西部的攻擊計畫。

路透社記者目睹多輛軍車陷入泥濘。25歲的烏軍排長弗拉迪米爾（Volodymyr）在之字型壕溝內告訴路透社記者，他的士兵已準備好了，可在任何天候下出任務。

「當上級給我們一個目標，代表我們必須摧毀它。」

烏克蘭及其盟邦表示，俄軍不斷補充兵員，已加強對烏東的攻擊，但俄軍為了發動攻擊而付出高昂代價。

烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）告訴烏克蘭電視台：「當地正爆發激戰。指揮部將竭盡所能，阻止敵軍推進。」

俄方表示，俄軍已摧毀巴赫姆特附近一座烏軍彈藥庫，並擊落美製火箭彈和烏軍無人機。路透社無法核實這些戰場的消息。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120228

#俄軍
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