日本外相國會優先缺席G20會議 主辦國印度不解

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京1日綜合外電報導）20國集團（G20）外長會議今天於印度舉行，原本應該親自出席會議的日本外務大臣林芳正為了中央政府總預算案，決定優先國會留下備詢，改派副大臣參加，主辦國印度對此表示不解。

G20外長會議3月1日、2日於印度舉行，日本產經新聞報導，日本外務省今天宣布，外務副大臣山田賢司1日到3日將赴印度訪問，出席G20外長會議。

讀賣新聞報導，新年度中央政府總預算案已送進參議院，昨天舉行的參議院預算委員會理事座談會上，決定要求林芳正出席總預算案審議。

目前已知參議院3月1日到3日將就總預算案審議進行質詢，前兩天是首相及全體閣員都須出席，3日則是首相、財務大臣及受邀閣員出席。

但除G20外長會議之外，日美澳印的「四方安全對話」（Quad）外長會談配合G20訂於3日在印度舉行，因此若在野黨要求林芳正出席3日備詢，他就有可能無法參加四方安全對話，目前正朝出席的方向調整。

讀賣報導指出，參議院預算委員會做出形同阻止林芳正出席G20外長會議的決定，可能會讓外界質疑日本堅持自由且開放國際秩序的外交決心與準備。

俄羅斯與中國，及在對俄政策方面抱持觀望態度的國家都是G20成員國。如果持續主張法治重要性、呼籲各國合作對抗中俄的日本外務大臣沒有出席G20外長會議，將缺乏說服力。

今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國的日本，被期待能主導對俄制裁及援助烏克蘭的討論。而要對俄國形成大範圍包圍網，和擔任G20輪值主席國的印度緊密合作不可或缺，但這樣的努力卻可能因為日本外長缺席重要會議而被潑冷水。

共同社報導，印度政府相關人士表示，「這將傳遞出日本只重視G7的錯誤信息。對與我國的雙邊關係也有負面影響」。

印度當地媒體評論稱，「（日本）外相因為國內因素缺席，可能會激怒主席國印度」。

先前就有聲音指出，日本國會對於首相和內閣大臣給予過多束縛，導致外交活動推展受到制約。外務省官員稱，「這將是外交上的重大損失」。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120301