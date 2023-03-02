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擺脫依賴中國？ 特斯拉將提煉鋰礦不用稀土

2023/3/2 17:55
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（中央社台北2日電）美國電動車大廠特斯拉宣布，下一代永磁電機將完全不使用稀土，位於德州的鋰精煉廠已動工興建，將在一年內生產。特斯拉欲減少對中國依賴的消息傳出後，中國相關概念股股價今天應聲重挫。

特斯拉1日舉行投資人日（Investor Day）活動，介紹未來的發展規劃。

綜合新浪財經、觀察者網等陸媒報導，特斯拉工程師在活動中表示，特斯拉的下一代電動車平台將減少75%的碳化矽使用，下一代永磁電機將完全不使用稀土，而且不會損失效能，總製造成本將下降1000美元。

市場預估，特斯拉將在2025年推出新一代電動車。

針對外傳特斯拉有意收購加拿大一家鋰礦企業，特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）重申，新能源電池生產的關鍵限制是鋰礦精煉，而非開採鋰礦，全世界沒有哪個國家的鋰礦儲量處於壟斷。

特斯拉動力總成副總裁康貝爾（Colin Campbell）表示，特斯拉在美國德州聖體城（Corpus Christi）的鋰精煉工廠已經破土動工，計畫在12個月內開始生產。

特斯拉的上述宣布被解讀為要擺脫對中國的依賴。目前，中國在稀土和鋰精煉都處於遙遙領先的地位，分別占據全球產能約90%和60%。

消息傳出後，中國A股稀土永磁、碳化矽、充電樁概念股今天開盤集體重挫。其中，廣晟有色金屬股價一度逼近跌停板，收盤仍重挫逾6%。

報導引述廣晟有色證券部工作人員表示，特斯拉所謂的不使用稀土僅是簡短的一條新聞，並未說明其替代產品或者解決方案，同時業內也沒有其他可替代稀土的重大技術性突破。他認為，如果特斯拉完全不用稀土的話，產品效率可能達不到標準。

據報導，特斯拉當前最熱銷的Model Y休旅車，每一輛車的電機需要520公克稀土原料。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120302

#特斯拉
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