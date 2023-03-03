Quad支持自由開放印太 籲勿單方面改變現狀

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（中央社記者林行健新德里3日專電）「四方安全對話」（Quad）外交部長今天在德里舉行會議，會後聯合聲明指出，堅定支持一個「自由、開放的印太地區」，且應和平解決爭議及勿單方面改變現狀。

20國集團（G20）1日和2日在德里舉行外交部長會議，G20會員的美國、日本、澳洲與印度也是Quad成員，因此利用這次機會於今天上午舉行Quad外長會議。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar），以及因國內事務未及參加G20外長會議的日本外務大臣林芳正，都出席Quad外長會議。

聯合聲明稱，Quad堅定支持一個「自由、開放的印太地區」，自由、法治、尊重主權與領土完整性，和平解決爭議而不訴諸武力，以及航行及飛越自由，且勿單方面改變現狀等原則。

聯合聲明並未提到台灣海峽情勢，但部分文字明顯是針對中國在區域內的武斷及擴張行為。

中國近年來在南海填礁造島，禁止他國軍機飛越或公務船靠近中國控制的島礁，在中印邊界與印軍發生鬥毆，且不時出動軍機及軍艦騷擾台灣，推翻行之有年的海峽中線默契。

去年8月，當時的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國在台灣周邊海空域舉行實彈演習，引起國際憂心，就連鮮少針對台灣議題發言的印度，也呼籲「各方克制、避免採取單方面行動及改變現狀」。

聯合聲明只有明確具名提及緬甸、北韓及烏克蘭3個國家。

Quad外長們對於緬甸的民主危機、暴力衝突及對異見人士的肆意逮捕，感到憂心，譴責北韓發射飛彈及發展核子武器等行為破壞區域穩定，並討論如何因應正發生在烏克蘭的衝突。

聯合聲明強調，在烏克蘭衝突中動用或威脅動用核武，都是「無可接受」的行為。

Quad外長們討論的其他議題，包括如何推動全球衛生安全、氣候變遷、清潔能源轉型、關鍵及新興科技、基礎設施及連接性、債務危機、公平借貸機制、太空合作、網路安全、人道援助與災難救助、海事安全及反恐等事務。

另一方面，在昨天舉行的G20外長會議，外長們同樣聚焦於俄烏衝突而未討論台灣海峽情勢。蘇杰生回答中央社記者提問時明確表示，台灣議題未被討論。

觀察人士認為，印度盼與中國解決邊界爭議帶來的問題，加上印度做為G20輪值主席，為調解俄羅斯與西方國家在俄烏戰爭的歧見已是焦頭爛額，不會希望台灣議題讓G20陷入進一步的不和諧。（編輯：陳惠珍）1120303