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G20外長會聯合聲明難產 中國：G20不是安全論壇

2023/3/3 17:42
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（中央社台北3日電）20國集團（G20）外交部長會議昨天在中國、俄羅斯反對下，未能就俄羅斯侵略烏克蘭的措辭達成共識，聯合聲明宣告難產。對此，中國外交部今天回應稱，G20不是解決安全問題的論壇。

據澎湃新聞，中國外交部3日下午舉行例行記者會，有記者就G20外長會議期間各國未就烏克蘭問題達成一致提問。

中國外交部發言人毛寧表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，沒有變化。G20是國際經濟合作的主要論壇，各成員國領導人在去年的峇里島峰會宣言中明確宣布，G20不是解決安全問題的論壇。

她說，中方主張「20國集團落實領導人共識，聚焦職責主業，為推動穩定包容可持續的經濟復甦作出貢獻」。

毛寧還說，中方也注意到，G20成員在烏克蘭危機問題上有不同的看法，希望G20集團成員相互尊重，彼此關切，發出團結合作，而不是分裂和相互指責的訊號。

中俄兩國外長昨天在新德里舉行的G20外長會議期間會面。據中方發布，雙方就烏克蘭危機交換意見。

中國外長秦剛表示，中方支持一切有利於勸和促談的努力，將繼續為此發揮建設性作用。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）讚賞中方客觀公正立場和建設性作用，表示俄方對談判對話始終持開放態度。雙方還共同簽署了2023年兩國外交部磋商計畫。

G20上週在新德里召開財政部長會議，同樣因為中俄在烏克蘭戰爭議題上有歧見，而未能產生聯合聲明。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120303

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