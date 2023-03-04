白宮醫師：拜登患基底細胞癌 切除胸口病灶

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（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）白宮醫師歐康納今天表示，美國總統拜登於2月16日從胸口切除的癌性皮膚組織，經檢測確定是基底細胞癌。所有癌組織都已經成功切除，不需進一步治療。

歐康納（Kevin O'Connor）在透過白宮公布信函指出，拜登（Joe Biden）於2月16日移除的組織檢查證實為基底細胞癌（basal cell carcinoma）。檢體區域已經痊癒，但拜登將持續接受皮膚病學監測。

歐康納指出，基底細胞癌不像黑色素瘤等更嚴重的皮膚癌那樣容易擴散或轉移，這類型癌症是在美國常診斷出的癌症之一。

拜登於2月16日接受年度健檢隔天，歐康納表示，經全面檢查後，發現了一些相對較小的狀況，但沒有嚴重的身體和神經問題，「拜登仍是健康、充滿活力的80歲男性，可成功履行總統的種種職責，包括行政首長、國家元首和最高統帥職務」。

他當時提到拜登「年輕時經常待在陽光下」，因此定期接受治療，以去除局部非黑色素瘤皮膚癌。2月16日檢查當天，切除拜登胸口的一個小病灶，並依慣例送去做活體組織檢查。

今年1月，美國第一夫人吉兒（Jill Biden）也動手了術，成功切除身上2個癌症腫瘤，術後證實小病灶是基底細胞癌。（編輯：張芷瑄）1120304