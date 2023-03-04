諾貝爾和平獎得主遭重判10年 歐美批白俄審判騙局

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（中央社奧斯陸3日綜合外電報導）負責頒發諾貝爾和平獎的委員會今天譴責白俄羅斯「出於政治動機」，判處2022年獲獎的人權運動人士畢亞利亞茨基入獄10年；美國和歐盟也稱這場審判是「騙局」。

2020年，強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）在有爭議的情況下當選連任，掀起歷史性示威活動，事後畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）和另外2名盟友遭監禁。畢亞利亞茨基今天現身被告席。

2021年被捕的畢亞利亞茨基和3名共同被告遭控資助抗議活動及走私金錢。國營的白俄羅斯通訊社（Belta）證實法院判處他們長期監禁，包括畢亞利亞茨基遭判10年刑期。

畢亞利亞茨基否認自己受到的指控，說這是出於政治動機。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）主席賴斯－安德森（Berit Reiss-Andersen）也說：「這起法院案件和對他做出的指控是出於政治動機。」

她表示：「這樣的定罪對畢亞利亞茨基個人來說是一場悲劇。判決表明，當前政權運用各種手段來打壓批評者。」

法新社報導，畢亞利亞茨基創辦了白俄最知名的人權團體「維斯納」（Viasna）。白俄往往被描述成「歐洲最後的獨裁政權」。

流亡的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）說，畢亞利亞茨基和另外3名運動人士遭到不公平定罪，法庭判決「駭人聽聞」。

她在推特上說：「我們必須盡一切所能對抗這種可恥的不公不義，並讓他們獲釋。」

另外被定罪的3人是斯凡諾維奇（Valentin Stefanovich）、拉布科維奇（Vladimir Labkovich）和今天未出庭的索洛福尤夫（Dmitry Solovyov），他們分別遭判9年、7年和8年徒刑。

此事引發國際批評聲浪。法國今天譴責白俄判處畢亞利亞茨基10年刑期，說這是「前所未有的鎮壓」

法國外交部透過聲明表示，此案「顯然出於政治動機」，呼籲白俄當局立即且無條件釋放畢亞利亞茨基和「所有其他政治犯」，並宣告他們無罪。

路透社報導，美國和歐洲聯盟（EU）也譴責這場審判是「騙局」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在推特上呼籲白俄立即釋放他們，形容法庭裁決是一場「騙局」，「企圖打壓白俄民主和人權」。

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也形容這場審判是企圖讓他們噤聲，但這種手法不會成功。

波瑞爾在聲明中說：「魯卡申柯不會得逞。他們呼籲自由的呼聲如此響亮，即便身陷囹圄。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，這場審判是「一齣鬧劇」，她推文寫道：「明斯克政權正用暴力和監禁來打擊公民社會。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120304