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非裔男遭警打死 加州沙漠藝術展展作品籲改革

2023/3/5 17:59
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（中央社加州棕櫚泉4日綜合外電報導）在美國加州沙漠，坐落在生髮和消除靜脈曲張的廣告牌之間，6幅令人難忘的美麗鋼橋和日落圖片，在塵土飛揚的高速公路上隱約可見。

法新社報導，這些照片是由29歲的業餘攝影師尼科爾斯（Tyre Nichols）拍攝，他在1月田納西州曼菲斯（Memphis）一起交通攔檢事件中遭警察毆打致死，成為最新一名因美國警察暴行備受矚目的非裔受害者。

棕櫚泉（Palm Springs）Desert X是以壯觀、乾旱山脈為背景的巨大戶外裝置藝術展，通常帶有政治訊息，藝術總監威克菲（Neville Wakefield）在展覽開幕式的記者會上表示：「我們認識泰爾（尼科爾斯），大多是因為他慘死在曼菲斯執法部門手上的關係。」

「我們可能不知道的是，他透過自己的藝術，為自己的生活賦予了深刻的見解。」

在加州長大的尼科爾斯是個敏銳的攝影師，他用相機對準他的第2故鄉曼菲斯的橋梁、壁畫、霓虹燈和熾熱的日落，探索人與周圍環境之間的連結。

尼科爾斯在他的網站上寫道：「我的夢想是讓看到的人，深入了解我的眼睛和鏡頭看到的東西。」

主辦單位表示，是經過深思熟慮，才選擇在路邊放置尼科爾斯的作品。

1月7日，尼科爾斯因疑似魯莽駕駛遭到攔檢，隨後被5名非裔員警暴力毆打，並在3天後過世，根據他家人後來透露，當時尼科爾斯是在拍攝日落的照片。

家人幾天前才同意讓尼科爾斯的作品參展，他們希望這樣能讓人注意加州一條法案草案，限制警察在沒有特定原因下因輕微違規而攔停駕駛的權力。

尼科爾斯家人透過代表發布聲明指出，這項法案「是迫切需要的一步，可終結非裔在交通站點遇到警察時面臨的暴力」。

展覽發起人戴維斯（Susan Davis）告訴法新社，Desert X最後才納入尼科爾斯的作品，是為了「凸顯泰爾藝術家的身分，展示他的作品，讓人們投入情感參與」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120305

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