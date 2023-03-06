更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽鄭宗哲安打追回1分 台灣2比11落後巴拿馬
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/300
首頁 / 國際

日本在野黨提同婚法案 盼主辦G7峰會前向政府施壓

2023/3/6 19:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京6日綜合外電報導）日本主要反對黨立憲民主黨今天向國會提交批准同性婚姻的法案，希望在日本於5月主辦七大工業國集團（G7）峰會前向政府施壓。

法新社報導，日本是G7中唯一不承認同婚的國家，首相岸田文雄近幾週因為LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）保護議題受到更多公眾審視。他上週曾受到批評，因為他表示，不承認同性結合「並非國家的不公平歧視」。

岸田文雄上月也受到抨擊，因為他的時任秘書官荒井勝喜據報導道出歧視性言論，包括受訪時提到他對同婚「看了就討厭，如果（同性伴侶）住在隔壁的話也討厭」。

事後，荒井勝喜立即遭到開除，岸田文雄稱他的言論「荒謬至極」且「不適當」，並稱日本政府以推動一個可永續發展且相互認可多元性的「具包容性社會」作為目標。

立憲民主黨代表代行西村智奈美指出：「我認為，如果法律承認異性伴侶的婚姻，卻不承認同性伴侶，就是一種歧視。」

日本1947年開始施行的憲法規定「婚姻僅以兩性的自願結合為基礎而成立」，但近年民調顯示，大多數日本人贊成承認同婚。

這次法案意在修改日本民法，但實際上恐怕只是象徵性措施，因為執政聯盟占絕大多數席次，甚至難以就禁止歧視性少數群體的措施達成共識。

立憲民主黨2019年時曾與其他反對黨提出類似法案，但未在議會中受到討論。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1120306

#日本
#岸田文雄
#荒井勝喜
岸田文雄
外務大臣缺席G20外長會議後 日相岸田擬訪印度日相岸田：少子化情況危急 將提具體翻轉對策
荒井勝喜
前秘書官歧視同婚發言 日相岸田文雄再度致歉匿名採訪實名報導？日媒還原首相秘書官失言始末
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
外務大臣缺席G20外長會議後 日相岸田擬訪印度