日本在野黨提同婚法案 盼主辦G7峰會前向政府施壓

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本主要反對黨立憲民主黨今天向國會提交批准同性婚姻的法案，希望在日本於5月主辦七大工業國集團（G7）峰會前向政府施壓。

法新社報導，日本是G7中唯一不承認同婚的國家，首相岸田文雄近幾週因為LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）保護議題受到更多公眾審視。他上週曾受到批評，因為他表示，不承認同性結合「並非國家的不公平歧視」。

岸田文雄上月也受到抨擊，因為他的時任秘書官荒井勝喜據報導道出歧視性言論，包括受訪時提到他對同婚「看了就討厭，如果（同性伴侶）住在隔壁的話也討厭」。

事後，荒井勝喜立即遭到開除，岸田文雄稱他的言論「荒謬至極」且「不適當」，並稱日本政府以推動一個可永續發展且相互認可多元性的「具包容性社會」作為目標。

立憲民主黨代表代行西村智奈美指出：「我認為，如果法律承認異性伴侶的婚姻，卻不承認同性伴侶，就是一種歧視。」

日本1947年開始施行的憲法規定「婚姻僅以兩性的自願結合為基礎而成立」，但近年民調顯示，大多數日本人贊成承認同婚。

這次法案意在修改日本民法，但實際上恐怕只是象徵性措施，因為執政聯盟占絕大多數席次，甚至難以就禁止歧視性少數群體的措施達成共識。

立憲民主黨2019年時曾與其他反對黨提出類似法案，但未在議會中受到討論。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1120306