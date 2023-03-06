專家：蒲亭若垮台由親西方政權取代將是北京惡夢

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（中央社記者林育立柏林6日專電）中國在俄烏戰爭的角色廣受矚目，美國智庫學者陳寒士研判中國不至於軍援俄羅斯，而是逐步提高俄國對中國的依賴，如果蒲亭垮台被親西方的政權取代將是北京的惡夢。

德國「明鏡週刊」（Der Spiegel）日前率先報導一家中國企業打算供應俄國無人機，外界憂心俄烏戰爭可能擴大成西方和中國的代理人戰爭。

對此卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）研究員陳寒士（Alexander Gabuev）接受「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問表示，中國曾協助俄國取得雷達和電子干擾系統的零件，如果真的運交無人機，將是中國第一次供應武器成品給俄國。

不過，陳寒士指出，中國對外號稱是負責任的大國，不向衝突地區提供武器，指責美國「火上澆油」，因此他不相信中國真的會大量提供武器給俄國，畢竟俄國崩潰或從佔領區撤軍的時候還未到。

外傳中國國家主席習近平近期將會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），兩國親密的關係備受矚目，陳寒士說，中國利用購買能源和提供科技、人民幣流動性等方式協助蒲亭撐過難關，目標是讓一個友好又專制的俄羅斯逐漸成為中國的小弟。

這位專精中國地緣政治的專家指出，如果俄羅斯戰敗，導致蒲亭垮台，一個親西方政權取而代之，將是北京的惡夢。

中國端出和平計畫受到舉世關注，陳寒士分析，從停止制裁、停火止戰、反對軍事集團擴張等主張來看，這份文件的立場與俄國相近，至於保障領土完整和反對使用核武部分表面看來批評俄國，事實上俄國都能接受，畢竟與烏克蘭的邊界仍有討論空間。

他說，中國可藉此對外宣稱自己是和平的推動者，阻撓和平的是美國，這樣的說法尤其能說服南半球和開發中國家。

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俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿一年，陳寒士說，隨著戰火持續進行，不僅俄國對中國的依賴程度不斷加深，中國還可獲得便宜的能源、敏感的軍事科技、佈局北極的機會，對北京在中亞的擴張俄國也不會反彈，戰事延宕對北京不見得是壞事。

而且為了嚇阻俄羅斯，美國的資源、武力、時間全投注在東歐，他說，中國在印太地區將更有餘裕，可將心力集中在台灣等優先事項。（編輯：韋樞）1120306