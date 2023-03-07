俄羅斯圍攻巴赫姆特 烏克蘭總統府：軍方矢言堅守

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烏克蘭總統府顧問波多利雅科6日表示，烏克蘭軍方一致認為，有必要繼續保衛遭到俄軍圍攻的烏東城市巴赫姆特。（中央社製圖）

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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭總統府顧問波多利雅科今天表示，烏克蘭軍方內部有一項「共識」，即是繼續保衛遭到俄羅斯部隊圍攻的烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）。

法新社報導，波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）指出：「軍方一致認為，有必要繼續保衛這座城市並耗損敵軍，同時建立…新的防線，以防戰況出現變化。」

美聯社報導，不到一週前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的一名顧問表示，烏國守軍可能會撤離巴赫姆特並退到附近的陣地。

但澤倫斯基的辦公室今天指出，澤倫斯基主持了一場會議，軍方高層官員在會中「發言支持繼續進行防禦行動，並進一步強化烏方在巴赫姆特的陣地」。

俄國軍隊目前正三面圍攻巴赫姆特，並對這座城市和附近村莊發動猛烈砲擊，試圖瓦解烏軍在當地的守勢。（譯者：陳彥鈞）1120307