美日印澳外長聯合批俄 瓦格納稱幾乎包圍巴赫姆特

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2日俄軍持續對烏克蘭巴赫姆特發動攻擊，一名烏克蘭軍人準備用榴彈砲反擊。（路透社）

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（中央社基輔3日綜合外電報導）美國、日本、印度及澳洲外長發表聯合聲明指出，俄羅斯必會因為侵略烏克蘭而受到懲罰。另一方面，俄國傭兵組織瓦格納集團聲稱，旗下戰士「幾乎已包圍」烏國東部城市巴赫姆特。

●美日印澳外長聯合聲明 俄侵烏不容逍遙法外

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日和印度、日本及澳洲外交部長在印度新德里會晤後共同發表聲明，不容許俄羅斯發動戰爭後逍遙法外，也「無法接受」俄國在烏克蘭使用或威脅動用核子武器。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上個月底暫停參與具有里程碑意義的「新戰略武器裁減條約」（New START），並威脅恢復核試驗。

布林肯在印度的會議中表示：「如果我們放任俄羅斯在烏克蘭的所作所為，那麼這就是向各地潛在侵略者發出訊息，讓他們覺得或許也能逃過懲罰。」

布林肯在新德里舉行的20國集團（G20）會議場邊會晤「四方安全對話」（Quad）其他成員國外交部長。四方安全對話成員國包括美國、日本、印度及澳洲。

美國及盟邦在G20會議上，呼籲G20成員國持續向俄國施壓要求結束俄烏戰爭，但在俄國及中國反對下，G20無法就俄烏戰爭一事達成聯合聲明。

●俄傭兵組織稱幾乎包圍巴赫姆特 烏軍不輕易棄守

俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）3日聲稱，旗下戰士「幾乎已包圍」烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut），烏國軍方指出，只有在絕對必要的情況下才會棄守這座城市。

普里格津表示，瓦格納集團部隊幾乎已包圍巴赫姆特，只剩一條道路仍被烏克蘭掌控。此外，他還呼籲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）棄守巴赫姆特。

俄羅斯數個月來一直試圖攻占巴赫姆特，近幾週聲稱奪取了巴赫姆特附近多座村莊，之後烏克蘭官員坦言，烏方在當地戰鬥日益艱難。

基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，烏克蘭軍方2日指出，烏軍可以選擇撤離巴赫姆特，但只有在「絕對必要」情況下才會做出這樣的決定。

●烏前線城市庫皮揚斯克恐再遭俄占領 撤離弱勢居民

烏克蘭2日下令把弱勢居民強制撤離前線城市庫皮揚斯克（Kupiansk）及鄰近的烏國東北方領土。值此之際，人們日益憂心俄羅斯將重新占領這座重要城市暨鐵道樞紐。

俄軍去年9月撤出烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的重要城市，包括庫皮揚斯克。

庫皮揚斯克靠近烏克蘭東部的前線，當地人害怕這座城市可能再遭占領。

哈爾科夫州軍事當局在網站寫道：「庫皮揚斯克開始強制撤離有孩子的家庭，以及行動不便的居民。由於俄軍持續砲擊此社區的土地，考量到安全局勢不穩…（因而）做出這項決定。」

●俄富豪：若無友好國家金援 俄預計2024年燒光資金

俄羅斯富豪德里帕斯卡（Oleg Deripaska）2日表示，受到西方國家制裁影響，除非俄國能獲得「友好」國家金援，否則預計將於2024年燒光資金。俄國全面入侵烏克蘭迄今已超過1年。

英國「衛報」（The Guardian）報導，前俄國首富德里帕斯卡過去曾是能源及金屬業大亨，他在西伯利亞（Siberia）一場投資會議中說：「俄國明年就沒錢了，我們將需要更多外國投資者。」

彭博（Bloomberg News）報導，由於俄國入侵烏克蘭，德里帕斯卡遭到英國、美國及歐盟制裁。他指出，俄國政府的資金所剩無幾，「這就是他們開始把腦筋動到我們身上的原因」。

他還說，俄國正承受西方國家制裁的「嚴峻」壓力，俄國及俄企不得不尋求其他「資源充沛」的國家來投資自己。

德里帕斯卡是中國以外最大的鋁生產商俄羅斯鋁業聯合公司（RUSAL）創辦人。他提到：「我以為我們是個歐洲國家…（但）在接下來的25年裡，我們會好好思考身為亞洲國家的過去。」

●傳美國將提供烏克蘭新軍援 價值達123億元

兩名官員和一名知情人士透露，美國將於3日宣布提供烏克蘭新的軍事援助，這次軍援以彈藥為主，價值約4億美元（約新台幣123億元）。

美國總統拜登（Joe Biden）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）3日在白宮會晤時，對烏克蘭援助預料是一項重要的議題。

消息來源表示，這些軍事援助預料包括用在「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）的導引多管火箭（GMLRS）及布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicle）所需的彈藥，和裝甲架橋車等。

提供這些裝備所需的經費，將透過總統撥款權（Presidential Drawdown Authority）獲得。所謂總統撥款權是指總統為了因應緊急狀況，可以不必經過國會批准，就授權轉移美國庫存的物品和服務。

●思考俄烏戰爭下步驟 美國與烏克蘭軍官沙盤演練

俄烏戰爭屆滿一年，戰事即將步入下一階段之際，官員2日表示，美國目前在德國為烏克蘭軍官主持戰爭計畫演習，協助他們思考接下來在戰場上的種種決策。

這場為期多天、桌面上的兵推模擬，在德國威斯巴登（Wiesbaden）美軍基地的設施舉行。而美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）2日也抵達此地進行訪問。

至於烏克蘭軍事人員於兵推期間預設戰場會出現哪些情況，美國官員拒絕談論，只說演習涉及思考訓練以及評估可能的軍事行動方案。

密利告訴隨行採訪的媒體說：「沒有人會坐在那裡告訴烏克蘭人往左還是往右、做這個或做那個。這並不是國際社會的工作。」

他還說：「我們做的只是建立一個架構和制度，讓烏克蘭人能夠自學，學習因應某種或多種不同的情況。」（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1120303