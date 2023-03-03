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傳美國將提供烏克蘭新軍援 價值達123億元

2023/3/3 11:36
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）兩名官員和一名知情人士透露，美國將於3日宣布提供烏克蘭新的軍事援助，這次軍援以彈藥為主，價值約4億美元（約新台幣123億元）。

美國總統拜登與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）3日在白宮會晤時，對烏克蘭援助預料是一項重要的議題。

消息來源今天表示，這些軍事援助預料包括用在「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）的導引多管火箭（Guided Multiple Launch Rockets，GMLRS）及布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicle）所需的彈藥，和裝甲架橋車等。

提供這些裝備所需的經費，將透過總統撥款權（Presidential Drawdown Authority，PDA）獲得。所謂總統撥款權是指總統為了因應緊急狀況，可以不必經過國會批准，就授權轉移美國庫存的物品和服務。

白宮發言人柯比（John Kirby）稍早在簡報時告訴記者，新的軍援計畫未明列金額，但表示將很快公布更多相關細節。

在被問到對中國可能的制裁，是否會是拜登和蕭茲會談時的主要議題時，柯比說：「在談到烏克蘭發生的事，並論及可能有第3方支持俄羅斯的情況下，我當然預料他們會討論此事。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1120303

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