更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

敘利亞：阿勒坡機場遭以軍空襲停擺 賑災航班改道

2023/3/7 20:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社貝魯特7日綜合外電報導）敘利亞國營媒體報導，以色列今天對阿勒坡（Aleppo）機場發動空襲，造成機場停擺，並迫使敘利亞當局將載運物資以賑濟上月地震災民的航班更改航點。

路透社報導，以色列多年來一直攻擊其所稱敘利亞境內與伊朗有關的目標。伊朗因在敘利亞內戰支持總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad），而對這些目標區的影響力增加。

敘利亞新聞社（SANA）引述軍方消息人士的話報導，這是6個月來以色列對阿勒坡機場的第2次攻擊，敘利亞防空系統攔截了凌晨2時7分自濱海港市拉塔基亞（Latakia）以西地中海發射的飛彈。

敘利亞新聞社引述這名消息人士的話說，以國空襲對機場造成了「重大破壞」，但未提及是否有人員傷亡。

敘利亞運輸部透過國營媒體發表聲明說，由於遭逢「以色列入侵」，載運人道賑濟物資的航班將更改航點到首都大馬士革（Damascus）和拉塔基亞。

國營媒體報導，自2月6日地震發生後，包括阿拉伯聯合大公國、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿爾及利亞等國家，已將賑濟物資空運至阿勒坡機場。

以國先前表示，空襲敘利亞延緩了伊朗在敘國鞏固立足點的行動。伊朗支持的是黎巴嫩境內真主黨（Hezbollah）等親阿塞德團體。

「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）指出，今天凌晨的空襲是以國今年第3次攻擊敘利亞；並說，去年以國對敘利亞共進行30次以上空襲。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120307

#敘利亞
#以色列
#阿勒坡機場
敘利亞內戰
埃及外長訪大馬士革拜會阿塞德 敘利亞內戰後首次內戰分裂各有盤算 敘利亞北部恐難等到震後救援
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族