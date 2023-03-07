敘利亞：阿勒坡機場遭以軍空襲停擺 賑災航班改道

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（中央社貝魯特7日綜合外電報導）敘利亞國營媒體報導，以色列今天對阿勒坡（Aleppo）機場發動空襲，造成機場停擺，並迫使敘利亞當局將載運物資以賑濟上月地震災民的航班更改航點。

路透社報導，以色列多年來一直攻擊其所稱敘利亞境內與伊朗有關的目標。伊朗因在敘利亞內戰支持總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad），而對這些目標區的影響力增加。

敘利亞新聞社（SANA）引述軍方消息人士的話報導，這是6個月來以色列對阿勒坡機場的第2次攻擊，敘利亞防空系統攔截了凌晨2時7分自濱海港市拉塔基亞（Latakia）以西地中海發射的飛彈。

敘利亞新聞社引述這名消息人士的話說，以國空襲對機場造成了「重大破壞」，但未提及是否有人員傷亡。

敘利亞運輸部透過國營媒體發表聲明說，由於遭逢「以色列入侵」，載運人道賑濟物資的航班將更改航點到首都大馬士革（Damascus）和拉塔基亞。

國營媒體報導，自2月6日地震發生後，包括阿拉伯聯合大公國、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿爾及利亞等國家，已將賑濟物資空運至阿勒坡機場。

以國先前表示，空襲敘利亞延緩了伊朗在敘國鞏固立足點的行動。伊朗支持的是黎巴嫩境內真主黨（Hezbollah）等親阿塞德團體。

「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）指出，今天凌晨的空襲是以國今年第3次攻擊敘利亞；並說，去年以國對敘利亞共進行30次以上空襲。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120307