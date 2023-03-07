烏軍矢言堅守巴赫姆特 華府仍排除F-16援基輔

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烏克蘭軍人5日向巴赫姆特的俄軍發射砲彈。（路透社）

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（中央社基輔7日綜合外電報導）俄羅斯軍隊目前正三面圍攻烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut），烏軍矢言堅守當地。與此同時，美方證實有烏克蘭飛行員在美受訓，但華府仍持續排除對烏克蘭提供F-16戰機。

● 俄國圍攻巴赫姆特 烏克蘭總統府：軍方矢言堅守

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）6日表示，烏克蘭軍方內部有一項「共識」，即是繼續保衛遭到俄羅斯部隊圍攻的巴赫姆特。

俄國軍隊目前正對這座城市和附近村莊發動猛烈砲擊，試圖瓦解烏軍在當地的守勢。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也宣示，烏軍將繼續保衛東部城巿巴赫姆特並派增援部隊。此舉將導致這場最血腥戰役拖長，但因當地兵力折損比例極有利烏方，成為破壞俄方精英部隊的大好機會。

● 烏克蘭飛行員在美受訓 華府仍排除F-16援基輔

美國國防部6日表示，兩名烏克蘭飛行員正在美國改進飛行技能。與此同時，儘管基輔施加壓力，華府仍持續排除對烏克蘭提供F-16戰機。

澤倫斯基自從一年前俄羅斯全面入侵以來，就一直遊說美國提供F-16戰機，但美方對此始終有所保留。

● 烏克蘭人權監察員：已從俄占領區帶回307名兒童

烏克蘭人權監察員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）6日表示，烏克蘭已將307名兒童帶出俄羅斯占領區，包括一名最近與祖母團聚的8歲男孩。

烏克蘭當局估計，自俄烏戰爭於去年2月開打以來，已有超過1萬6000名兒童被流放至俄羅斯。

● 疑似烏克蘭戰俘遇害影片瘋傳 烏稱已確認身分

澤倫斯基6日向全國發表談話說，根據一段影片，俄軍「殘忍殺害」了一名烏克蘭軍人，他誓言將找出凶手。烏克蘭方面7日表示，已確認這名遇害烏軍的身分。

影片顯示，似乎是烏克蘭戰俘的一人站在淺溝中抽著菸，當他說出「榮耀歸於烏克蘭」時遭到射殺。這段影片在社群媒體上廣為分享，令觀者義憤填膺，烏克蘭官員要求調查此事。

烏克蘭軍方7日在社群平台Telegram留言說：「根據初步資料，遇害者是第30獨立機械化旅的弟兄沙杜拉（Tymofiy Mykolayovych Shadura）。」

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）稍早呼籲國際刑事法院，調查影片中的事件。

● 捷克製逼真充氣武器誘敵 俄烏戰爭後訂單激增

製造仿真充氣武器的捷克Inflatech公司6日表示，自俄羅斯去年2月侵略烏克蘭以來，市場需求激增。這家公司的充氣武器包括「高機動性多管火箭系統」和艾布蘭（Abrams）戰車。

這些合成絲製成的充氣武器是用電動或汽油驅動的工具灌入空氣，讓敵人誤以為發現真武器，繼而攻擊這些誘餌。

Inflatech公司的管理階層以軍事機密為由，不願證實是否向烏克蘭出售產品，但他們承認產量在過去一年暴增了一倍。

● 美學者：中國俄烏和平計畫 真正算計是奪台

中國2月24日發布針對烏克蘭危機的12點立場聲明，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。華府智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）學者辛格頓（Craig Singleton）在「外交政策」（Foreign Policy）雜誌撰文指出，中國表面提倡歐洲和平，實則是想藉此創造條件，最終贏得對台戰爭。

辛格頓認為，中國這份和平計畫的重點在於要求西方國家放棄「冷戰思維」、避免「集團對抗」。在試圖緩和軍事衝突的態度掩蓋下，中國的真正動機其實是希望在美歐不繼續支持的情況下，俄國終能獲勝。

中國偏好的軍力平衡，也適用於台灣的突發事件。兩岸若是正面交鋒，中國可輕鬆取勝，但若台灣能像烏克蘭那樣取得外援軍事裝備、訓練和即時情報，孰勝孰敗還在未定之天。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1120307