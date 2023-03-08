日本迴轉壽司不轉了 銚子丸將由店員送餐到桌

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本各大餐飲店相繼發生因顧客「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等）受害案例，作為因應對策，「壽司銚子丸」已決定不再使用轉盤提供壽司，將全面改由店員送餐到桌。

日本讀賣新聞報導，經營連鎖迴轉壽司店「壽司銚子丸」的業者表示，將停止使用轉盤提供壽司。他們4月26日前將在所有分店安裝透過平板點餐的系統，顧客用平板點完餐後，店員將直接送餐到桌。

隨著引進新系統，業者也不會再像過去用不同顏色的盤子來表示不同價格。

「壽司銚子丸」位於橫濱市的一家分店，2月時在公用薑片盒中發現加熱式菸品的菸頭後，業者撤掉擺放在所有分店內桌上的醬油、茶粉及小碟子等，改由店員直接提供給顧客。

除了「壽司銚子丸」採取因應迷惑行為對策外，另一家連鎖迴轉壽司店「藏壽司」已採用人工智慧（AI）攝影機監控轉盤，可自動偵測可疑行為等，各業者都持續強化因應對策。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1120308