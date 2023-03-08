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健康受威脅想墮胎卻遭拒 德州婦女提告

2023/3/8 14:53
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（中央社奧斯汀7日綜合外電報導）祖拉夫斯基的羊水在她懷孕17週時就破了，這對胎兒來說太早，但德州醫生最初拒絕終止她的妊娠，導致她因感染住進加護病房，最終失去輸卵管。

35歲的她說：「我無法用言語形容，等著失去自己的生命、孩子的生命或是兩者生命的創傷和絕望。」

祖拉夫斯基（Amanda Zurawski）和幾名儘管有重大健康併發症卻被拒絕墮胎的女性，對保守的德州提告。她們今天表達傷痛和創傷，尋求當局釐清相關新法。

根據代表她們的生育自主權中心（Center for Reproductive Rights），這起於昨晚提出的訴訟，是自美國最高法院去年6月推翻墮胎權保障以來，被拒絕終止妊娠的女性首次提起此類訴訟。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天發布聲明表示支持。

這些女性想懷孕到足月，但產檢時發現她們的胎兒不能存活。她們在訴訟中聲稱，儘管有出血和感染風險，但他們的醫生拒絕進行墮胎。

在祖拉夫斯基的案例中，醫生最終在3天後進行了人工流產，當時她出現感染，不得不切除其中一條輸卵管。

祖拉夫斯基表示：「我必須墮胎來保護我的生命，保護我夢想擁有、希望我未來仍可擁有的嬰兒的生命。」

這些女性把醫師拒絕墮胎，歸咎於德州禁止墮胎的各種法律，其中一條規定，違反禁令的醫生將被判處最高99年徒刑。

這些法律允許在醫療緊急情況時有限的例外情況，例如母親面臨死亡或嚴重殘疾的威脅，但原告稱這些法律過於含糊，要求法院「釐清例外情況的範圍」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1120308

#祖拉夫斯基
#德州
#賀錦麗
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