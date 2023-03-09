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拜登將提預算計畫 未來10年縮減赤字3兆美元

2023/3/9 10:53
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）白宮指出，總統拜登明天將提出一項擬議預算，計劃未來10年縮減美國國家赤字3兆美元（新台幣92.25兆元），增稅為其中措施之一。

法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天告訴記者，這項預算計畫「未來10年將縮減赤字近3兆美元」。

這項計畫部分措施將向富人和企業加稅，共和黨國會議員預料不會同意。

尚皮耶表示，拜登的計畫將尋求讓「富人和大企業對其所得繳納公平比例的稅金，而不會向（年所得低於40萬美元）美國人增稅」。

美國國家赤字縮減3兆美元，這項數字遠多於拜登之前設定的2兆美元目標。

然而，美國聯邦預算是由國會控制而非白宮，在拜登料將尋求連任的2024年總統大選前，讓聯邦預算很大程度上已成為政治角力平台。

拜登的計畫將加重共和黨壓力，共和黨人表示正在準備自己的替代預算計畫，焦點放在刪減支出而非增稅。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120309

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