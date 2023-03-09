更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
巴赫姆特非軍事重鎮為何遭俄軍強力攻奪？政治意義一篇看懂
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況2/300
首頁 / 國際

俄大規模飛彈攻擊 烏克蘭各地連環爆多處停電

2023/3/9 15:55（3/9 16:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯9日對烏克蘭許多地區發動攻擊，包括首都基輔、黑海港市敖德薩和第2大城哈爾科夫。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）
俄羅斯9日對烏克蘭許多地區發動攻擊，包括首都基輔、黑海港市敖德薩和第2大城哈爾科夫。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭地方官員表示，俄羅斯今天稍早對烏國一連串地區發動攻擊，包括首都基輔、黑海港市敖德薩（Odesa）和第2大城哈爾科夫（Kharkiv），導致許多地區停電。

綜合法新社和路透社報導，這波攻擊目標範圍很廣，從烏克蘭西部的日托米爾（Zhytomyr）、文尼察（Vinnytsia）和瑞夫尼（Rivne）地區延伸到中部城市第聶伯羅（Dnipro）和波塔瓦（Poltava）。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，基輔西南部地區發生爆炸，救難人員正趕赴現場。他說，當局為預防電網全面癱瘓，已超前部署切斷約15%基輔居民的電力供應。

身處基輔的路透社記者約於上午7時聽到一連串爆炸聲。

克里契科說，有2人在今天的爆炸中受傷。

敖德薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）表示，大規模飛彈攻擊擊中敖德薩市一座能源設施，引發停電。

馬欽柯在通訊軟體Telegram說，俄軍對敖德薩州發動大規模飛彈攻擊，擊中能源設施與民宅。他還說，防空部隊已經擊落多枚飛彈，預計將會出現新一波攻勢。

「幸運的是沒有人員傷亡。限電措施即刻生效。」

哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleh Synehubov）表示，哈爾科夫州和第2大城哈爾科夫已遭受15次空襲。「基礎設施再度淪為攻擊目標。相關傷亡統計正在確認中。」

烏克蘭媒體Obozrevatel報導，落在哈爾科夫的一枚飛彈造成2人受傷。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，俄羅斯發動攻擊後，札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）喪失電力供應，目前正以柴油發電機維持運作。

烏克蘭國家核電公司在聲明中說：「火箭彈攻擊切斷了札波羅熱核電廠與烏克蘭電力系統之間的最後一條通訊線路。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1120309

#烏克蘭
#基輔
#克里契科
克里契科
跨年俄國再大規模空襲烏克蘭 基輔傳10爆炸釀1死戰爭砲火下 基輔豎起無敵耶誕樹點亮和平希望
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
傭兵組織稱奪巴赫姆特東部 歐盟商討緊急供烏克蘭砲彈