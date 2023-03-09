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首頁 / 國際

希臘瘋傳「你到了打給我！」 抗議火車對撞意外

2023/3/9 16:28
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（中央社雅典8日綜合外電報導）希臘上週發生歷來最嚴重的火車對撞事故，政府長年管理不善也掀起民眾怒火。全國數萬人今天再度走上街頭，抗議口號「你到了打給我！」更在社群媒體上瘋傳。

法新社報導，希臘2月28日晚間發生兩列火車對撞的重大事故，造成57人喪生，其中不少罹難者是學生，當時他們準備在結束週末假期後返回希臘北部大學城第撒隆尼基（Thessaloniki）。

據新聞網站LiFO報導，抗議口號「你到了打給我！」（pare me otan phtasis）源於事故列車上一名23歲男子與母親通話的內容。

男子在通話過程中說：「媽媽，火車上人太多了，我從來沒看過一輛火車擠成這樣。我到了打給妳，妳再來接我。」

抗議群眾緊緊抓住這點並加以改編，表達他們對於對年輕生命早逝的悲痛，以及對當局疏失的憤怒。

儘管事發後，涉案的拉里薩（Larissa）火車站值班站長遭控重罪，但批評人士指出，鐵路網的整體安全措施存在更多問題。

一名育有2個孩子的公務員今天決定罷工，並參加抗議活動。

她表示，家庭仍是希臘社會的核心，「你到了打給我！」這句話精準表達出「希臘父母的心情」。（譯者：張茗喧/核稿：施施）1120309

#希臘
#火車對撞
#抗議
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