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波蘭：運交另外10輛援烏克蘭豹2式坦克

2023/3/9 21:08
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（中央社華沙9日綜合外電報導）波蘭今天表示，已將所承諾的另外10輛豹2A4型（Leopard 2A4）坦克運交烏克蘭，盟邦很快也將送出各自的豹式坦克。

法新社報導，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）告訴記者，「我們談論的是一個營的重型坦克，波蘭的部分已運交，至於我們的盟邦，很快也將把坦克送出」。

波蘭先前承諾，將運交總數14輛德造豹2式重型坦克給烏克蘭，最初4輛已在2月底俄軍侵烏一週年運交。

布拉查克透露，盟邦後續供應的同型坦克將包括加拿大8輛、挪威8輛和西班牙至少6輛。

布拉查克說：「我與西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）談過，他們也許會再提供4輛豹2。」

波蘭率先行動，將現代化的豹2式坦克交給烏克蘭。德國最初抗拒盟邦壓力，不願授權武器轉移，不過到了今年初，德國不但同意將手中豹式坦克援烏，也同意他國這麼做。

布拉查克表示，波蘭將為烏克蘭使用的這種主戰坦克設立修護廠，並說，已將此構想告訴德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）。

布拉查克說：「此事的難題在於這些坦克的零件，他們20年前即已停止生產這些零件，但我們願意重新生產，當然要與德國合作。」（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1120309

#布拉查克
#波蘭
#烏克蘭
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