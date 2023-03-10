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首頁 / 國際

華府：巴西允伊朗軍艦停靠是向世界傳遞錯誤訊息

2023/3/10 08:27
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（中央社記者唐雅陵聖保羅9日專電）兩艘伊朗軍艦自2月26日以來，經巴西政府授權並在官方公報發布後，一直停靠在里約熱內盧市港口，美國稱巴西此舉「正在朝著錯誤的方向前進」，是向國際社會傳遞錯誤的訊息。

伊朗軍艦在巴西海岸的存在持續困擾美國。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）8日在記者會上批評巴西允許伊朗軍艦停靠在里約熱內盧的立場，並指稱巴西政府在這一點上是「向錯誤的方向發出錯誤的訊息」。

尚皮耶指出，伊朗是一個殘酷鎮壓其人民、向俄羅斯提供武器用於對烏克蘭戰爭，並在世界各地參與恐怖主義和武器擴散的政權。

尚皮耶表示，巴西是一個主權國家，可自由做決定，並決定如何與包括伊朗在內的其他國家相處。但從更廣泛的角度來看，這些軍艦被用來促進非法活動，美國已經向有關國家明確表示，這些軍艦不應停靠在任何國家。

華府也指責德黑蘭在俄烏戰爭中協助俄羅斯並秘密提煉濃縮鈾以產生核武器。

此外，2022年9月，22歲的庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因「違反著裝規範」被捕後在醫院死亡，伊朗各地爆發大規模示威運動，伊朗政府在血腥鎮壓時，也受到嚴厲批評。

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在伊朗軍艦抵達里約熱內盧之前，美國駐巴西大使貝格里（Elizabeth Bagley）曾要求巴西政府不要允許軍艦停靠，表示過去這些船隻為非法貿易和恐怖活動提供便利受到美國制裁，因此堅信軍艦不應停靠在任何地方。

與伊朗的外交關係是巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在第一和第二任期時的亮點之一，以加強巴西的國際地位。2010年，魯拉前往德黑蘭與當時的總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）會面，試圖在伊朗和美國之間達成核協定。（編輯：張芷瑄）1120310

#伊朗
#巴西
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