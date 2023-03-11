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防經濟崩潰 葉倫籲國會儘快無條件提高舉債上限

2023/3/11 19:18
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天籲請國會眾議院，無條件提高聯邦舉債上限，以免造成聯邦債務違約，進而導致「經濟和金融崩潰」。

路透社報導，葉倫在共和黨主導下的眾院歲計委員會（Ways and Means Committee）提出預算證詞說，現行31.4兆美元法定舉債上限若不提高，將對美國自COVID-19疫情爆發以來的經濟進步構成威脅。

葉倫說：「依我和全體經濟學家評估，我們若是出現債務違約，將觸發經濟和金融災難。我呼籲全體國會議員攜手處理舉債上限問題，無條件地處理，不要拖到最後一刻。」

葉倫在被詢及是否能如某些共和黨籍議員所建議、優先動用目前可用現金資源以率先償付聯邦債務時答稱，「這不是解決舉債上限問題之道」。

她說：「優先償債根本不是償付政府所有的到期債務，這是我們1789年以來從未做過的事，那其實只是變相的債務違約而已。」

她指出，避免違約導致利率飆升的唯一選項就是依約還款；「我們若不如此，以為有什麼取巧的辦法可避免經濟混亂，那就是自欺欺人，因為不償付政府債務就會造成經濟和金融崩潰」。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120311

#葉倫
#國會眾議院
#路透社
葉倫
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