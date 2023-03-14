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自墨入美烏克蘭人 拜登政府延長合法居留時間

2023/3/14 13:52
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）拜登政府將同意2022年從墨西哥越界進入美國的烏克蘭人展延「人道主義假釋」身份，讓他們能繼續取得像健康保險及食物券等美國政府的社會福利。

路透社認為這是移民維權人士的一大勝利。他們此前敦促拜登政府應為近年獲准臨時緊急入境、來自特定國家的數千移民擴大合法（居留）的途徑。

美國國土安全部（DHS）今天表示，有約2萬5000名逃離俄烏戰爭、並於2022年初經墨西哥跑到美國避難的烏克蘭人，原本獲准停留美國1年的時間得以展延。

去年4月美國面臨得要接受更多難民的壓力，美國總統拜登因此允許烏克蘭人在美方協助下搭機入境。根據美國國土安全部資料，已有超過11萬8000名烏克蘭人以此方式入境，並獲得為期兩年的「人道主義假釋」，期限2024年後才會到期。

移民維權人士也希望替因美國2021年撤軍導致約7萬7000名逃至美國的阿富汗人爭取類似展延；許多阿富汗人的人道主義假釋會在今年稍後到期。

難民安置組織「教會世界服務社」（Church World Service）政策暨倡議主任歐文（Meredith Owen）表示阿富汗難民的獲得類似展延，稱「早該展延了」。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120314

#美國
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