中國流亡富商郭文貴在美被捕 從抗中看板到過街鼠

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中國流亡富商郭文貴15日在紐約遭逮捕，還被控從他的反中活動支持者手中詐騙約10億美元。（中央社檔案照片）

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（中央社紐約15日綜合外電報導）中國富商郭文貴數年前因涉貪外逃美國，與前總統川普的策士巴農交好。他今天因被控謀劃10億美元詐騙被捕，紐約檢方指控他挪用投資者中飽私囊。

「華爾街日報」報導，紐約檢方指郭文貴坑騙網上積累的數十萬粉絲，要粉絲們投資他的加密貨幣、媒體平台和旗下多間公司。但郭文貴卻拿投資者的錢到新澤西州買價值2600萬美元（約新台幣8億）的房屋、豪華遊艇、法拉利名車和價值3.6萬美元（約新台幣110萬）的床墊等。

檢方在起訴書內起訴郭文貴11項欺詐、洗錢罪名，沒收6.34億美元（約新台幣194億）的犯罪所得和資產，包括1輛藍寶堅尼。

郭文貴在今天下午到庭後拒不認罪，隨後被收押在聯邦看守所，預計稍晚聲請交保。今天稍早郭文貴在他的官方社媒帳號上表示，聯邦調查局（FBI）幹員在凌晨時搜索他的住處。

華爾街日報認為若郭文貴起訴後被定罪，可能有助緩和美中從經濟到軍事等各領域的緊張關係。

檢察官以逃亡之虞為由向法官聲押郭文貴。郭文貴素以高調著稱，常帶著包括配戴武器保安在內的隨從出行，他也屢屢興訟，控告對象有前商業夥伴、社媒上罵他的美國學生及寫過他新聞的記者。他也常號召粉絲「出征」對手，扣對方一頂中共間諜帽子。

曾在中國建立房地產帝國的郭文貴2014年外逃，聲稱接獲要好的中方國安官員透露要抓他的風聲。郭文貴到美國後住進價值6750萬美元（約新台幣20億）、可俯瞰紐約中央公園的公寓，在美申請庇護。他並用推文、發影音和社媒貼文「揭弊」中國政商內幕，頗受華人異議人士歡迎。

北京指控郭文貴涉犯行賄、擄人勒贖、詐欺等罪，在外高調只是為蓄積聲量「洗白」；郭除否認北京的控罪，還端出1.5億美元推動反共及聲援異議人士，與北京方面鬥到底。

郭文貴用社媒平台Discord與粉絲和投資者交流。但「華爾街日報」採訪當中一些聊天群組的成員，對方以「宗教狂熱」形容聊天群組氛圍。他們透露群組成員的排名是根據與郭文貴親近程度而定，證明過己身忠誠者可獲一些特權，像是能進秘密聊天群組。

郭文貴自2017年起在美國政壇漸受矚目，與川普的策士巴農（Steve Bannon）聯手強力批判中共，還創辦媒體公司GTV Media Group，這間公司2020年透過私募資金籌措3億多美元，引來聯邦調查。當時有報導稱募資不久後一些投資者就以從未收到認證文件要求退款。

隨美中關係在川普執政期間惡化，郭文貴在美國反中圈裡也很兩極。巴農這批人與郭文貴交好，但其他人則不信任郭。華爾街日報披露過，FBI曾有意將郭文貴培養為線人，但沒有成功；郭的一些親信也公開質疑他對美國的忠誠度。

巴農2020年在康乃狄克州外海被捕時，人就在郭文貴的豪華遊艇上，巴農當時被控涉嫌一項集資興建美墨邊牆的詐欺案，不過案件與郭文貴無關。巴農在川普卸任之前獲特赦。（譯者：陳亦偉）1120316