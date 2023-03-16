沙烏地復交伊朗 沙國官員：習近平居間斡旋促成

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（中央社利雅德15日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯官員今天表示，中國國家主席習近平去年接觸沙國王儲穆罕默德．沙爾曼，希望在沙國和伊朗之間扮演橋梁角色，且快速推動會談，促成上週出乎意料的沙伊復交消息。

法新社報導，這位要求匿名的沙烏地官員指出，習近平和沙國實際統治者穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）去年12月在沙國首都利雅德一場峰會的雙邊會談期間，初步提到中國希望扮演沙國與伊朗之間的橋梁。

「中國國家主席表達中國希望扮演沙烏地阿拉伯和伊朗之間的橋梁角色。王儲殿下對此表達樂見之意。」官員還說，利雅德認為北京處於「獨特」位置，可以在波斯灣地區發揮無比的影響力。

這名沙國官員表示：「尤其對伊朗來說，中國是數一數二的國際盟友，從這方面來看擁有重要的影響力，其重要性沒有國家能取代。」

這名官員還說，其他幾場會議也為上週在北京的會談奠定了基礎。

其中包括去年12月底約旦舉行區域峰會時，沙國和伊朗外長短暫交換意見，還有沙國外長和伊朗副總統在巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）1月就職典禮期間的會談，以及伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）2月造訪北京。

官員提到：「中國在波斯灣的安全穩定方面，有重大利害關係。」

中國從中斡旋的動作引人側目，因為沙國與美國的關係一向密切，但兩國近年因為人權議題和石油輸出國組織和結盟油國（OPEC+）去年批准減產引發雙方關係緊張。

這名沙國官員更說：「美國和中國都是非常重要的夥伴…我們當然希望不要成為…兩大強權之間任何競爭或爭端的一方。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1120316