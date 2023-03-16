歐盟援烏聯合購軍火 中製無人機現蹤戰爭模式改變

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烏克蘭軍人近日擊落一架來自烏東俄羅斯占領區的中國製改裝無人機。烏方稱那是由中國廈門巿的製造商所生產的Mugin-5商用無人機。（圖取自https://twitter.com/TDF_UA）

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（中央社基輔16日綜合外電報導）歐洲聯盟史上首次軍火聯合採購即將成形，目標下週達成會員國共識，以加速支援烏克蘭。一架可以網購取得的中國製改裝無人機近日在烏東遭到擊落，凸顯俄烏戰爭模式正加速改變。

●經費加碼加快 歐盟軍火聯合採購箭在弦上

歐盟史上首次軍火聯合採購即將成形，歐盟外交及國防事務最高負責人波瑞爾（Josep Borrell）提出20億歐元經費、三路並進模式，目標在20日外長及防長會議達成會員國共識，以加速支援烏克蘭並補充各國彈藥庫存。

俄烏戰爭是一場極度消耗戰，每天用掉大量彈藥，未來幾週戰況預料吃緊，尤其155mm口徑炮彈更是當務之急。

歐盟從8日國防部長會議、15日常駐代表會議，到20日外交及國防部長會議都有相同焦點議題，那就是如何快速提供烏克蘭彈藥，並以聯合採購擴大歐洲軍火工業產能、盡速補充各會員國彈藥庫。

波瑞爾提出三路並進因應方案，其中包括把會員國庫存或訂單將到貨的155mm口徑炮彈提供烏克蘭，再以10億歐元預算補償這些會員國。

●中國製無人機現蹤烏東 戰爭模式迅速改變

一架由中國廈門巿的製造商生產的Mugin-5商用無人機週末期間遭到烏軍以AK-47自動步槍擊落。

可以從電商平台阿里巴巴和淘寶等中國購物網站買到的民用無人機被改裝，當時攜帶約20公斤重炸彈，從俄軍占領區起飛準備展開攻擊。

這是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，民用無人機被改裝成武裝化的最新例證，也是這場戰爭的模式正在迅速改變的跡象。

軍事專家表示，這架無人機的炸彈投放裝置似乎是以3D列印製成，「代表這架無人機是急就章改裝的」。專家並預期俄方將會使用「更多臨時武器」。

由中國廈門巿的製造商生產的Mugin-5商用無人機週末期間遭到烏軍以AK-47自動步槍擊落。（圖取自https://twitter.com/TDF_UA）

●美無人機遭俄攔截墜黑海 兩國防長通話

美軍一架無人機14日在黑海遭俄國戰機攔截而墜毀，美、俄國防部長15日通話。美方表明飛機會繼續在國際法所允許之處飛航；俄方稱會「按比例」應對美方「挑釁」。

華府方面稱俄軍一架蘇愷-27（Su-27）戰機將美軍的MQ-9無人機撞落黑海，莫斯科方面否認責任在俄方，指控是美方在相關區域內執行具有敵意的飛行所致。

五角大廈發布聲明表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）通話時「提及這起俄國空軍在黑海國際空域的不專業、危險且魯莽行徑」。

奧斯汀另在記者會指出，俄方有義務以安全與專業的態度操作軍機，也說與俄國保持溝通很重要。俄烏戰爭爆發超過1年，期間美俄國防官員間極少接觸。

俄方證實兩國防長通話，稱通話是應美方所請。蕭依古告訴奧斯汀，這次意外源於美方為對付俄國而增加情蒐。這也是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月底揮師入侵烏克蘭後，美俄間發生第一起這類事件。

●芬蘭總統將訪土耳其 聽取入北約案決定

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）15日表示，土耳其已就芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）作出決定，他本週將訪問土耳其，聽取土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）對於此事的決定。

艾爾段先前暗示土耳其將同意芬蘭加入北約，他說「將盡自己的一份力量，信守我們做出的承諾」。他向媒體表示，17日將與尼尼斯托會面。

莫斯科去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典放棄數十年來軍事不結盟政策，於去年5月申請加入北約。加入北約須30個成員國一致同意，土耳其一再對瑞典未能履行承諾表達失望，同時表示對芬蘭的進步感到滿意。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，芬蘭比瑞典早一步加入北約的可能性在近幾週「增加」。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1120316