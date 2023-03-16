美軍無人機墜毀黑海事件 五角大廈公布解密畫面[影]

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一架俄羅斯蘇愷-27戰鬥機14日撞擊一架美軍MQ-9死神無人偵察機，造成偵察機墜毀黑海。圖為MQ-9死神無人偵察機。（圖取自美國空軍網頁af.mil）

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國五角大廈今天罕見公布解密影片，影片中可以看到兩天前俄羅斯攔截美國一架無人偵察機，造成無人機墜入黑海。

路透社報導，這是莫斯科入侵烏克蘭以來，美俄首次直接衝突事件，造成雙方原已緊張的關係惡化。

影片中可以看到，俄羅斯一架蘇愷-27戰鬥機（Su-27）非常接近美軍MQ-9死神無人偵察機，並在逼近時洩油。美國官員說，此舉顯然是為損壞正在黑海上空飛行的美國無人機。

影片中還可以看到在俄機另一次接近行動中，影片訊號中斷。五角大廈表示，這是因為俄機撞擊無人機。

影片最後是無人機受損的螺旋槳。五角大廈說，撞擊造成螺旋槳受損，無法執行任務。

五角大廈表示，影片長度約40秒，雖因顧及長度剪輯，但以時間序列的方式呈現這起事件。

美方指控俄軍14日在黑海上空的魯莽行為，俄方對此否認，甚至聲稱美軍無人機是因為「急劇旋轉」墜毀，俄機並未「接觸」無人機。

這起發生在國際海域的事件，凸顯華府和莫斯科因烏克蘭爆發直接衝突的風險。

五角大廈發布無人機影片前，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）和俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）已於15日通過電話。美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和俄國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）也在同一天通過電話。

密利昨天告訴媒體，俄機攔截和騷擾美軍無人機明顯是蓄意行為，但目前還不清楚俄軍飛行員是否故意撞擊美軍無人機，這種行為也會對俄機帶來風險。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120316