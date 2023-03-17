向美採購220枚戰斧飛彈 澳洲：讓敵人不敢越雷池

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（中央社雪梨17日綜合外電報導）澳洲今天表示，要「讓敵人不敢越雷池一步」，向美國採購220枚戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈至關重要。坎培拉逐步增加國防開支，以抗衡中國軍事影響力日益擴大。

法新社報導，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）表示，將率先在現有水面艦艇部署此一強有力長程武器，之後將對未來的核動力潛艦艦隊進行部署。

美國國防部機構昨天透露這項價值高達8億9500萬美元的軍售案。

這將讓澳洲取得能夠從超過1000公里外打擊敵人的大量軍火儲備。專家表示，對任何可能的敵人而言，這都是令人生畏的嚇阻。

康洛伊告訴記者：「強化澳洲國防軍（Australian Defence Force）、國家安全和國防利益、讓敵人不敢越雷池一步等我政府承諾，是以長程打擊能力為核心。」

戰斧巡弋飛彈於1991年美國擊退伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）侵略科威特的沙漠風暴行動（Operation Desert Storm）中首度廣為人知，當時就連伊拉克總統府也曾遭到這款飛彈擊中。

在澳洲這項大軍購前數日，美國、英國、澳洲領導人才剛公布，共同為澳洲開發新款核動力潛艦之前，澳洲將先對美採購至多5艘核動力潛艦。

澳洲現有胡巴特級（Hobart）驅逐艦將率先配備戰斧巡弋飛彈，2030年代初期美製維吉尼亞級（Virginia）潛艦開始交付後也會配備這款飛彈。

康洛伊並透露，維吉尼亞級潛艦或是以英國設計為基礎的澳洲新潛艦未來將會配備仍在開發中的高超音速武器。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1120317