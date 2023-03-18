金融時報：瑞銀集團洽談收購瑞信全部或部分業務

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（中央社日內瓦17日綜合外電報導）「金融時報」今天 報導，瑞士最大銀行瑞士銀行集團（UBS AG）正在洽商收購瑞士信貸銀行（Credit Suisse）全部或部分業務，雙方董事會預計在週末各自開會討論交易可能性。

法新社報導，美國兩家地區型銀行近來相繼倒閉，震撼金融界，瑞士第2大銀行瑞信本週面臨極大壓力。截至今天股市收盤，瑞信在瑞士股市股價已重挫8%。

「金融時報」（Financial Times）報導還說，瑞士監管機關今天晚間通知美國和英國對口，稱他們的「A計畫」是合併瑞銀和瑞信兩家銀行，以增強市場對瑞士銀行體系信心。

「金融時報」指出，兩家銀行間也正在討論其他選項。

報導還說，瑞士央行的重點是在20日股市開盤前達成一個簡單的解決方案；報導並說，但這不保證能達成協議。

瑞信和瑞銀婉拒就這篇報導置評。瑞士國家銀行（Swiss National Bank）和瑞士金融市場監理局（FINMA）並未立即回應路透的置評請求。

截至15日晚間，瑞士國家銀行已挹注537億美元的救命錢來強化瑞信。

摩根大通（JP Morgan）本週也提出由瑞銀接管瑞信的想法，還說這是「最有可能」的情況。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1120318