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英烏簽署數位貿易協議 助烏克蘭戰後重建

2023/3/20 12:20
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國今天和烏克蘭簽署數位貿易協議，允許這個飽受戰爭蹂躪的國家獲得對其重建工作「至關重要」的金融服務。

法新社報導，英國商業和貿易部表示，這項協議促進兩國跨境資料流動，讓烏克蘭企業能透過電子交易、電子簽名和電子合約，更有效、更省錢地與英國進行貿易。

貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）在聲明中說：「今天簽署的這項歷史性數位貿易協議，為兩國現代貿易的新紀元鋪路。」

烏克蘭部會首長正在英國倫敦會晤200位英國跨國企業高層，討論未來烏克蘭重建計畫。

英國商業和貿易部表示，由於烏克蘭的基礎建設受損與戰亂讓實體貿易「更加困難」，數位貿易在當前的衝突中尤為重要。

商業和貿易部表示，數位工具與科技將協助烏克蘭民眾在戰爭期間取得日常重要物資和服務。

巴登諾克表示，英國已承諾，所有烏克蘭進口商品免關稅措施將延長至2024年3月。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120320

#烏克蘭
#英國
#英國商業和貿易部
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