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美控中俄在安理會作梗 變相鼓勵北韓試射飛彈

2023/3/21 12:38（3/21 13:38 更新）
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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國今天指責中國與俄羅斯阻撓聯合國安全理事會（UN Security Council）對北韓發射飛彈行為採取聯合因應作為，等於是在「鼓勵」北韓發射飛彈。

法新社報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）抨擊中俄兩國拒絕「進行誠信外交」，並指責他們「在安理會蓄意阻撓，鼓勵北韓發射彈道飛彈而不受懲罰。」

湯瑪斯-葛林斐德在安理會的一場會議上問道：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）到底要違反聯合國安理會的決議義務多少次，中國與俄羅斯才會停止包庇北韓政權？」

去年5月，中國與俄羅斯否決了一項對北韓實施新制裁的決議，此後，儘管北韓多次發射飛彈，最近一次即在19日，但安理會尚未就此問題通過任何決議。

安理會上一次對北韓採取一致行動是在2017年。時任美國總統的川普在北韓進行飛彈與核試後，帶頭通過3項一致決議，對北韓實施了3輪嚴厲的經濟制裁。

包括美國、法國、日本與南韓在內的9個安理會成員國，在聯合聲明中譴責北韓試射飛彈「數量前所未見」，並表示「日益嚴重的危機不僅威脅地區，還威脅全球和平與穩定」。

聲明說道：「朝鮮民主主義人民共和國正在考驗安理會的決心和宗旨，安理會必須採取行動。」

中國與俄羅斯拒絕對北韓的飛彈試射承擔任何責任，並表示這應歸咎於美國與南韓舉行的聯合軍事演習。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1120321

#聯合國安理會
#北韓
#湯瑪斯-葛林斐德
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