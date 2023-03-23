美國商會：企業採行中國＋1戰略 降低供應鏈風險

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（中央社台北23日電）中國美國商會總裁何邁可表示，隨著中美緊張加劇，經商變得非常具有挑戰性，企業意識到不能再依賴中國，為降低供應鏈風險，它們正在採取更多的「中國＋1」戰略。

英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，中美似乎在越來越多的問題上存在分歧，從烏克蘭到COVID-19疫情，從台灣到Tiktok（抖音），以及半導體。

據中國美國商會近期發布對900多家會員企業的年度調查，結果首度顯示，55%的企業不再將中國視為前3大投資重點之一。

在此情形下，何邁可（Michael Hart）表示，美國企業對當前美中關係處於悲觀，美中這種較量讓經商變得非常具有挑戰性，使得美國企業對在中國開展業務的態度「比過去很長一段時間都更加消極」。

他說，「在經歷了3年的新冠疫情後，企業真的很累」，加上勞動力成本上升、高管們不願意接受前往中國的委派、加上政治壓力等問題，在中國經商來說變得更不可預測。

美中關係惡化還意味著越來越多的美國公司正考慮將供應鏈轉移到中國境外。例如蘋果透過在中國生產大量iPhone手機，已成為全球最賺錢的公司之一，但iPhone在印度等國生產已越來越多。

雖然美國企業並沒有完全迴避中國，但何邁可表示，「它們正試圖降低其供應鏈風險」。他補充稱：「因此，它們正在採取更多的『中國＋1』戰略，它們意識到不能再依賴中國。」

日經新聞今年1月曾報導，戴爾（Dell）去年底告訴供應商，目標是大幅減少中國製晶片的用量，並要求電子模組和印刷電路板等其他零件的供應商以及產品組裝業者，協助預備在中國以外國家的產能，例如越南。

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在美國東協商會（US-ASEAN Business Council, USABC）號召下，3月下旬即將有一個「史上規模最大」美國企業考察團訪問越南，參與企業預計包括太空探索科技公司（SpaceX）、Netflix和波音公司等，討論在這個蓬勃發展東南亞國家的投資商機。

不過，上海的恆生銀行（中國）首席經濟學家王丹認為，即使美國成功地建立了一條替代供應鏈，這條替代供應鏈仍將在很大程度上依賴於中國。因為其他國家仍將依賴中國的零組件，尤其是在綠色能源、醫療技術和電子產品等行業。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120323