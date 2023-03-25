川普警告 若他被起訴恐致「死亡和毀滅」後果

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）調查美國前總統川普涉嫌支付封口費給色情片女演員一案的紐約檢察官今天說，他們不會因為恐嚇而退縮。稍後，川普警告，如果他面臨刑事起訴，可能導致「死亡和毀滅」的後果。

路透社報導，川普今早在自創平台「真實社群」（TRUTH Social）張貼上述言論，這是針對曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）的最新一次言語攻擊。川普本月18日聲稱自己會於3天後被逮捕，號召支持者抗議，但他迄今並未被捕。

川普已宣布再度投入總統大選角逐2024白宮大位，正爭取共和黨提名。

川普在貼文中寫道：「當大家都知道根本沒有人犯罪，而且也知道這種錯誤起訴可能導致的死亡和毀滅會給我國帶來災難性後果時，什麼樣的人會起訴一個人犯罪？況且此案當事人是美國前總統，得到的選票比史上任何在位總統都多，還在角逐共和黨總統候選人提名的人選中領先（一大截！）。」

3名共和黨籍國會議員日前寫信指責民主黨籍的白艾榮籌劃「出於政治動機的起訴」，要求白艾榮赴國會作證。白艾榮的辦公室昨天回函質疑這些國會議員的立場，稱他們「違法侵犯紐約州的權力」，還指川普「製造自己會被捕的錯誤預期」。

本名柯立福（Stephanie Clifford）的色情片演員「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）曾說，她收到一筆封口費，要她不得公開2006年曾與川普發生性關係。

川普否認曾與丹尼爾斯有染，還說那筆錢是「單純的私人交易」。他自稱沒有犯罪，並指控針對此案的調查是出於政治動機。

負責此案的曼哈頓地區大陪審團預計下週才會重新開始審理此案。

川普還面臨其他司法案件，包括喬治亞州檢察官正追究他在當地企圖推翻敗選結果的努力，聯邦特別檢察官也在調查他嘗試推翻敗選結果的企圖和卸任後帶走白宮機密文件一事。

川普明天將在德州威果市（Waco）舉辦造勢大會。威果市1993年發生聯邦探員圍攻大衛教派（Branch Davidians）據點導致86人喪命的慘案，這起事件後來在某些人眼中成了政府執法過當的象徵，也有一些右翼極端團體視為具有重大意義事件。

川普競選陣營發言人在電郵中說，選擇威果是因為這座城市位於數個人口稠密地區之間，而且具備舉辦大型活動所需的基礎設施。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120325