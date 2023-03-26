埃及古神廟2000個動物木乃伊出土 凸顯法老王地位

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埃及文物官員25日表示，南部古城阿拜多斯的拉美西斯二世神廟，發現了至少2000個托勒密王朝時期公羊頭木乃伊。（圖取自facebook.com/tourismandantiq）

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（中央社開羅25日綜合外電報導）埃及文物官員今天表示，南部古城阿拜多斯的拉美西斯二世神廟，發現了至少2000個托勒密王朝時期公羊頭木乃伊，以及一座富麗堂皇的古王國時期建築。

路透社報導，埃及旅遊及文物部聲明中表示，神廟內除了公羊頭，做成木乃伊的還包括母羊、狗、野山羊、乳牛、瞪羚、貓鼬等，應該都是祭品，顯示出法老王拉美西斯二世（Ramses II）獲得的尊崇在逝後約1000年依舊不墜。

公羊頭木乃伊。（圖取自facebook.com/tourismandantiq）

聲明同時表示，最新發現有助於拓展對這個遺址的了解，而且時間長達直到托勒密王朝（Ptolemaic）的這段期間。托勒密王朝前後3個世紀，西元前30年遭羅馬征服後滅亡。

神廟所在的阿拜多斯（Abydos）位在開羅以南約435公里的索哈省（Sohag），是埃及主要但遊客較少的考古地點之一。當地是古埃及早期王室的墓地，也是祭拜冥王歐西里斯（Osiris）的朝聖中心。

研究團隊在拉美西斯二世神廟發現的雕像。（圖取自facebook.com/tourismandantiq）

此一發掘工作是由紐約大學（New York University）古代世界研究所（Institute for the Study of the Ancient World）團隊執行。

除了動物木乃伊，研究團隊還發現一座古王國（Old Kingdom）第六王朝時期的巨大宮殿式建築，牆壁厚約5公尺；此外還有幾尊雕像、莎草紙、古樹遺跡、皮衣和鞋子等。

根據任務負責人伊斯康德（Sameh Iskander）所說，此建築遺跡有助「重建拉美西斯二世神廟興建之前，阿拜多斯舊時的景觀」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120326