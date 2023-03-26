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美國賓州巧克力工廠爆炸案 死者增至3人

2023/3/26 17:57
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）當地官員說，美國賓州一家巧克力工廠爆炸造成的死亡人數今天上升到3人，另有4人失蹤，救援人員分秒必爭地尋找倖存者。

美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）西雷汀市（West Reading）RM帕爾默公司（RM Palmer Company）的巧克力工廠昨天下午發生爆炸後，救難人員仍在清除碎片和瓦礫。

西雷汀市消防局長梅爾（Chad Mayor）今天在記者會上說，然而，「由於爆炸的猛烈和時間的消逝，找到倖存者的機會正在迅速減少」。

電視畫面顯示，爆炸發生後，大火在廢墟中燃燒，消防員試圖將其撲滅。

西雷汀市長卡格（Samantha Kaag）在爆炸後不久的電視記者會上說：「不幸的是，（工廠）已被夷為平地。他們能從建築物中搶救出來的東西不多。」

她說：「（建築物）前面有教堂和公寓，爆炸威力是如此之大，使得這座建築物向前移動4英尺（約1.22公尺）。

西雷汀市警察局長霍爾本（Wayne Holben）在今天的記者會上告訴記者：「第3具屍體在RM帕爾默巧克力工廠現場找到，已確認喪生。」

霍爾本說：「工作人員正在繼續辛勤工作，在廢墟中仔細搜尋，以便找到任何其他的人。」

梅爾說：「目前我們有4個人下落不明。」

當局說，爆炸的原因仍在調查中。

根據公司官網，RM帕爾默公司創立於1948年，專門生產季節性巧克力產品，像是情人節的心型巧克力，以及復活節兔子造型巧克力等。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120326

#霍爾本
#梅爾
#RM帕爾默公司
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