美佛州校園大衛像爭議 義博物館邀請實地參觀

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（中央社羅馬26日綜合外電報導）義大利佛羅倫斯一家博物館今天邀請美國佛羅里達州一所學校參觀米開朗基羅的「大衛」雕像。這所學校的六年級美術課展示「大衛」雕像照片遭到家長投訴，校長因此被迫辭職。

美聯社報導，佛羅倫斯（Florence）市長納爾戴拉（Dario Nardella）也發推文邀請這位校長來訪，親自向她致敬。納爾戴拉說，將藝術與色情混為一談「荒謬可笑」。

義大利的回應凸顯了歐洲對美國文化戰爭的看法。儘管歐洲右翼崛起，文藝復興及相關作品，即使是裸體作品，通常不會引發爭議。

佛州塔拉哈西古典學校（Tallahassee Classical School）董事會上週強迫校長卡拉斯奎拉（Hope Carrasquilla）辭職。該校政策規定，在教授「爭議性」主題時必須事先通知家長。

卡拉斯奎拉認為董事會之所以針對她，是因為3名家長投訴課堂出現「大衛」的照片。「大衛」雕像完成於1504年，是一座高5公尺的裸體大理石雕塑，被視為文藝復興時期重要作品，描繪聖經中的大衛僅憑上帝信仰對抗巨人歌利亞的故事。

卡拉斯奎拉說，3名投訴的家長中，2人不滿未被事先告知課堂將展示裸體作品，另一人則稱這個著名雕像是色情作品。

收藏展示「大衛」雕像的佛羅倫斯學院美術館（Galleria dell'Accademia）館長霍爾伯格（Cecilie Hollberg）對佛州校園發生的「大衛」雕像爭議感到訝異。

霍爾伯格接受電話訪問時說：「認為『大衛像』是色情意味著完全不瞭解聖經內容、不瞭解西方文化，以及不瞭解文藝復興。」

她邀請校長、學校董事會、父母和學生親自感受「大衛」雕像的「純潔」。

佛州的塔拉哈西古典學校是一所特許學校。儘管學校由納稅人資助且免學費，但是它的運作幾乎獨立於當地學區，受到尋求替代公立學校課程家長的青睞。

該校董事長畢紹普（Barney Bishop）告訴美聯社，大衛像照片雖是校長下台原因之一，但並非唯一因素。

畢紹普接受網路雜誌石板（Slate）訪問時說：「家長隨時有權知道他們的孩子被教導爭議性話題和圖片。」（實習編譯：簡穎雅/核稿：劉淑琴）1120327