印度在野領袖失去議員資格 引爆示威國會休會

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（中央社新德里27日綜合外電報導）印度最大反對黨國大黨領袖拉胡爾．甘地上週因誹謗罪名成立，被取消國會下議院議員資格，引發同黨議員激烈抗議。印度國會今天因抗議活動宣布休會。

綜合路透社與法新社報導，現任總理莫迪（Narendra Modi）故鄉古茶拉底省（Gujarat）的法院23日判決拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）2019年選戰期間的誹謗罪名成立，並判處他2年有期徒刑後，拉胡爾於24日失去其議會席位。

現年52歲的拉胡爾已獲保釋，他的律師預計本週向上級法院提出上訴。

身穿黑衣、配戴黑色頭巾的國大黨（Congress Party）另名領袖卡爾基（Mallikarjun Kharge）今天在國會外告訴記者，「拔除（拉胡爾）甘地議員資格的決定，在在顯示我國民主黑暗的一天。」

拉胡爾25日告訴媒體記者，他因要求對莫迪及他的重要企業界盟友、印度最有權勢實業家之一阿達尼（Gautam Adani）進行調查，因此遭取消議員資格。

卡爾基說，「我們將繼續質疑莫迪和他的政府操縱國有資產以支持單一企業的做法。」

拉胡爾和其他反對派領導人主張，莫迪與阿達尼的長期關係有助該集團取得國營企業投資，阿達尼的公司也因此贏得巨額合約，比如6個機場的經營權。

莫迪政府和阿達尼集團皆否認上述指控。（譯者：施施/核稿：陳正健）1120327