東京人氣最高賞櫻地目黑川 台灣等外籍遊客多

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東京的目黑川從上游至下游約4公里，河川兩旁種植約800株染井吉野櫻樹，有些在河川上形成淡粉紅色的櫻花隧道，景致怡人。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月28日

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）東京櫻花14日開花，22日盛開，近日櫻花落英繽紛，氣氛浪漫。網路票選人氣最高的賞櫻景點東京目黑川連日湧進大批賞櫻客，今年與去年最大的不同是台灣等外籍遊客大增。

東京的目黑川從上游至下游約4公里，河川兩旁種植約800株染井吉野櫻樹，有些在河川上形成淡粉紅色的櫻花隧道，景致怡人。夜間打燈在櫻花樹上，花影婆娑與目黑川相輝映，別有一番風情。位於東京的中目黑目黑川一帶在社群上被網友票選為日本全國人氣最高的賞櫻景點。

擺脫C0VID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰霾，目黑川一帶時隔4年舉辦櫻花季活動，連日湧入大批賞櫻客，河川兩側的餐飲店、服飾店等生意興隆。

兩名來自東京鄰縣神奈川縣的日本女孩手拿著草莓櫻花口味氣泡水拍照打卡。兩人對中央社表示，去年也到目黑川賞櫻，但去年是處於「自肅」氣氛的賞櫻，沒櫻花季活動，兩人覺得今年櫻花開得比去年繁盛，與去年最大的不同點就是外籍遊客相當多。

網路票選人氣最高的賞櫻景點東京目黑川櫻花盛開，近日湧入大批賞櫻客，很多年輕人喜愛到此手拿草莓氣泡酒或氣泡水打卡留念。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月28日

網路票選東京最佳賞櫻地是目黑川一帶，今年時隔4年舉辦櫻花季活動，加上防疫邊境管制大幅放寬，可見到許多外籍遊客身影。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月28日

來自台灣的5名遊客在日本友人的陪同下來到目黑川賞櫻。其中一名女遊客拿出自拍棒拍照打卡，一名同伴王先生說，昨天才搭機從台灣抵達東京池袋，今天到目黑川賞櫻，覺得櫻花又多又美，真的很不錯。明天將前往富士山河口湖一帶觀光。受到疫情影響，這次是時隔3年到日本觀光，一行感到很開心。

目黑川賞櫻景點實施夜間櫻花點燈的地點自跨目黑川的南部橋到皂樹橋之間約1公里的區間，時間是傍晚5時至晚上8時。從目黑川兩岸延伸而出的櫻花在目黑川上形成「櫻花隧道」，夜間點燈營造出很特別的幽玄美，加上櫻花樹掛著粉紅色燈籠，氣氛浪漫。

雖然日本政府已宣布從13日起民眾可自主選擇是否戴口罩，但來到目黑川賞櫻的遊客大多還是戴口罩。東京目黑區區長在社群網站上表示，今年迎接「無行動限制」的春天，但打出口號「目黑賞櫻 與病毒共存要守禮節）」，呼籲民眾配合，才能安全安心賞櫻。

日本氣象廳14日在觀察位於東京都千代田區靖國神社的染井吉野櫻標本木綻放11朵花，達到至少綻放5、6朵才可宣布花開的標準。今年開花的日期平觀測史上最早開花紀錄，也是第7次日本全國最早開花紀錄。

東京櫻花於22日滿開（盛開），早於往年約31日滿開，這主要是去年12月及今年1月天氣寒冷，喚醒休眠中的花苞。加上2月下旬起氣溫回暖，因此櫻花比往年早綻放。

網友票選的東京賞櫻景點還包括：目黑區駒場公園、千代田區北之丸公園與外豪公園、台東區的上野恩賜公園、中央區的江戶櫻花通、墨田區隅田川及東京晴空塔、文京區椿山莊東京飯店櫻花搭配雲海、江東區清澄庭園、北區飛鳥山公園、港區芝公園與東京鐵塔、立川市國營昭和紀念公園、武藏野市的井之頭恩賜公園等。（編輯：韋樞）1120328

東京目黑川兩旁種植約800株染井吉野櫻樹，擺脫C0VID-19疫情陰霾，今年時隔4年舉辦櫻花季活動及夜間點燈活動，別有一番風情。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月28日

東京櫻花（染井吉野櫻）14日開花，22日盛開，網路票選最有人氣的賞櫻景點東京目黑川連日湧進大批遊客，餐飲店生意興隆。年輕人愛拿氣泡水拍照打卡。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月28日